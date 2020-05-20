ПФК ЦСКА продлил контракт с главным тренером Виктором Ганчаренко

Ганчаренко возглавил ЦСКА в декабре 2016 года. Под его руководством клуб провел 129 официальных матчей и одержал 65 побед, завоевал Суперкубок России в 2018 году и дошел до четверьфинала Лиги Европы в сезоне-2017/18.

"Очень рад продлению контракта с таким великим клубом. За несколько лет работы в ПФК ЦСКА сначала в качестве помощника, а потом главного тренера все здесь стало родным. Благодарен нашему руководству за доверие, которое мне оказывают", - сказал Ганчаренко.

По словам тренера, "это очередной большой вызов", а он, в свою очередь, сделает все возможное, чтобы команда поднималась как можно выше, росла, игроки прогрессировали.

В нынешнем сезоне, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, ЦСКА идет на пятом месте, отставая на 14 очков от лидера - "Зенита" из Санкт-Петербурга.

Также стало известно, что все игроки ЦСКА, оставшиеся в Москве, сдали тест на COVID-19 - ни одного случая заболевания не выявлено.