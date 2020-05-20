Покорители ралли: "Нивы" с независимой подвеской

В Сети опубликовали редкие кадры 1987 года с тремя раллийными Lada Niva команды Lada Rally Team. На снимках спортивные внедорожники стоят возле Олимпийского центра парусного спорта города Таллин (Эстония), там же находился и ралли-центр.

После успешных выступлений ВАЗ-2121 на соревнованиях в Австралии и Новой Зеландии было решено создать три экземпляра Lada Niva в кузове пикап. Инициаторами смелого проекта выступили водители-испытатели 91-го цеха (отдела испытаний семейства автомобилей Lada Niva) Управления Главного Конструктора (УГК) ВАЗа Александр Рублёв и Александр Лакеев. По другим данным, автомобили подготовили в Лаборатории Спортивно-Гоночных Автомобилей (ЛСГА) ВАЗа.

Гоночная модификация Lada Niva Pickup (или ВАЗ-2121К-07 "Нива-Пикап") получила соответствующий спортивному регламенту салон, независимую заднюю подвеску, увеличенную до 2400 мм колёсную базу, форсированный двигатель ВАЗ-2106 увеличенного до 1,7 литра рабочего объёма. Позже мощность мотора довели до объёма 1,8 литра за счёт доработанного блока цилиндров.

Раллийные Lada Niva обладали очень хорошей управляемостью и среди соотечественников им не было равных - полный привод и мощность делали своё дело.

Команда Lada Rally Team участвовала во многих соревнованиях, зачастую вне зачёта. Предполагалось использовать автомобили даже в ралли-рейдах. Однако пикапы стартовали исключительно в классических заездах. Во время ралли "Жигули-85" один спортивный инвентарь был значительно повреждён и позже отремонтирован.

Из трёх внедорожников до наших дней выжил только один, который до 2015 года находился у Владимира Чигрина. "Нива-Пикап" в сильно измененном виде была продана пять лет назад.