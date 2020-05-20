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20.05.2020 18:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Костромичей будут судить за воровство квартир у покойников

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

В Костромской области предстанут перед судом трое местных жителей, которых подозревают в коррупции и махинациях с квартирами умерших граждан.

Как сообщила "РГ" старший помощник руководителя регионального Следственного управления СКР Ольга Вакурова, следствие в Костроме завершило расследование громкого уголовного дела о взяточничестве и присвоении квартир покойников. В качестве обвиняемых по делу проходят двое мужчин 41 и 42 лет и одна женщина.

Фото: Сергей Куксин
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Первым в поле зрения правоохранительных органов попал 41-летний костромич, который при помощи поддельных документов оформил на своего отца квартиру умершего жителя областного центра, расположенную в доме на улице Шагова в Костроме. Стоимость жилья составляла около 800 тысяч рублей. Однако эта добыча оказалась для него не единственной.

- В 2017 году обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору со своим знакомым и сотрудницей Росреестра, совершил мошенничество путем организации фиктивных сделок с недвижимостью с привлечением подставного лица, незаконно получив право собственности на квартиру ранее скончавшейся женщины, - сообщили в СК.

Вторая квартира, доставшаяся "черным риелторам", была расположена в костромском микрорайоне Черноречье, ее стоимость составляла около 1,7 миллиона рублей. В полиции выяснили, что после того, как одна из квартир перешла в собственность злоумышленника, он начал сдавать ее внаем под офисные помещения.

Следствие полагает, что за помощь "черным риелторам" в завладении чужим имуществом 32-летняя сотрудница Росреестра через посредника получила взятку в 190 тысяч рублей. Когда о сомнительных действиях чиновницы стало известно оперативникам регионального УМВД, женщину со службы немедленно уволили.

В зависимости от роли и участия каждого из трех членов группы им предъявили обвинения по статье 291 УК РФ (дача взятки), статье 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), статье 290 (получение взятки), а также в двух эпизодах мошенничества по статье 159 УК РФ.

- После вручения копий обвинительного заключения дело будет направлено в Свердловский районный суд города Костромы, - сообщила старший помощник облпрокурора Наталья Шумская-Сколдинова.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
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Если вину обвиняемых докажут в суде, им может грозить до 12 лет заключения и крупные штрафы - до 17,1 миллиона рублей.

Чтобы обеспечить исполнение решения суда, во время следствия на многочисленное имущество обвиняемых наложили арест. С молотка могут пойти несколько принадлежащих им квартир и земельных участков. По решению суда дожидаться приговора суда мужчины будут под домашним арестом, женщина отпущена под подписку о невыезде.

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