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20.05.2020 17:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Костромские власти рассказали, кто чаще всего обращается на биржу труда

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Прием посетителей в Центре занятости Костромы. Фото: Администрация Костромской области Прием посетителей в Центре занятости Костромы. Фото: Администрация Костромской области
Прием посетителей в Центре занятости Костромы. Фото: Администрация Костромской области

В Костромской области сотрудники ювелирной отрасли оказались самыми частыми посетителями службы занятости, пострадавшими от эпидемии коронавируса.

Костромские власти решили изменить работу местных центров занятости, чтобы облегчить заявителям оформление в качестве безработных в связи с волной массовых сокращений на предприятиях из-за пандемии CОVID-19. Число людей, потерявших работу в марте-апреле этого года, в регионе исчисляется тысячами.

- Чаще всех в центры занятости сейчас обращаются работники ювелирной отрасли. При этом большинство сотрудников этой отрасли имеют другие специальности, в том числе, востребованные инженерные, - сообщили в администрации региона.

Фото: iStock
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До начала эпидемии ювелирная отрасль была одной из бюджетообразующих на территории региона. В 2019 году в Костромской области, развивавшей бренд "Кострома - ювелирная столица России", перерабатывалось до 50 процентов отечественного золота и серебра. В общей сложности на ювелирных предприятиях области трудилось порядка 15000 человек. Однако с введением режима самоизоляции на многих фабриках начались массовые сокращения персонала.

Уволенные специалисты стали обращаться на биржу труда. В соответствии с постановлением Правительства РФ, людям, уволенным после 1 марта, пособие по безработице с апреля по июнь установили в размере 12130 рублей. Кроме этого, пострадавшим от "коронавирусных" увольнений дополнительно пообещали выплатить по 3000 рублей на каждого ребенка.

По данным областного департамента по труду, на сегодняшний день пособие по безработице, равное минимальному размеру оплаты труда, назначено 2927 жителям. А дополнительные выплаты выделены на содержание 1605 несовершеннолетних детей.

В центрах занятости обратили внимание на то, что многие костромичи, пришедшие становиться на учет в качестве безработных, не были трудоустроены официально. Таких среди обратившихся набралось порядка 30 процентов. Люди, не сумевшие доказать факт официального трудоустройства, смогли получить только минимальное пособие в 1500 рублей в месяц. Материалы по 636 заявлениям потенциальных безработных находятся на рассмотрении, 249 костромичам отказано в назначении пособия, 263 заявления жители отозвали самостоятельно, дозаполнение документов необходимо 916 костромичам.

Власти пообещали ускорить оказание помощи тем, кто попал в трудную ситуацию из-за увольнения. Срок рассмотрения заявлений решили снизить с десяти суток до пяти, а оставшимся без работы специалистам, в том числе представителям ювелирной отрасли, пообещали помощь в получении дополнительного образования и повышении квалификации.

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