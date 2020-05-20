СК начал проверку условий жизни ветерана после публикации в "РГ-Неделя"

Следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области начата доследственная проверка фактов, изложенных в публикации "РГ - Неделя". Статья Юрия Снегирева "Спасти сержанта Гультяева" была опубликована на сайте "РГ" во вторник вечером, а уже на следующее утро в Одинцовском округе Подмосковья, где в вагончике на дачном участке живет ветеран Великой Отечественной войны, начале работать следователи.

"Следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по информации, размещенной в сети Интернет об отказе в предоставлении жилья 93-летнему ветерану Великой Отечественной войны, проживающему в Одинцовском городском округе", - говорится на официальном сайте ведомства.

Следствие установит все обстоятельства ситуации и оценит действия должностных лиц местной администрации. Сотрудники лично посетят ветерана и проверят условия его проживания, после чего примут процессуальное решение. "Принимаются незамедлительные меры к восстановлению нарушенных прав ветерана", - следует из сообщения.