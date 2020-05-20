Собянин рассказал о правилах ношения масок и перчаток

Ношение масок и перчаток в Москве обязательно в магазинах и других помещениях с большим числом людей, а также в общественном транспорте. На улице рекомендуется использовать эти средства защиты, но это именно рекомендация, а не обязательство. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Ношение масок и перчаток на улице рекомендовано, но у нас действительно нет документов, обязывающих людей носить маски и перчатки на улице", - отметил мэр в эфире телеканала "Россия 1".

Напомним, масочный режим в Москве действует с 12 мая - уже вторую неделю москвичи обязаны надевать маски и перчатки на объектах торговли и в общественном транспорте. Абсолютное большинство горожан к этому требованию отнеслись серьезно. Сегодня утром, к примеру, в московском метро было 100% пассажиров в масках и 93% в перчатках, рассказали в пресс-службе департамента транспорта.

При этом Сергей Собянин подчеркнул, что в Москве еще долгое время придется жить в условиях мер по борьбе с распространением коронавируса. "Надо понимать, что эту проблему так быстро не решить, нам еще долго предстоит жить в действующих сейчас ограничениях", - сказал он.

Обязательное ношение масок - довольно распространенная мера во всем мире, ее эффективность признана на уровне Всемирной организации здравоохранения, а также экспертами разных стран. К примеру, Профессор Кристиан Дростен, руководитель отделения вирусологии берлинской университетской клиники Charite подчеркивает, что ношение маски позволяет защитить как себя от возможного заражения, так и окружающих, если вы больны сами.

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США призвали граждан носить маски в общественных местах еще в апреле, и эта рекомендация сохраняется до сих пор.

Российские эксперты также не раз высказывались о пользе ношения масок. "Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения новой коронавирусной инфекции, нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии", - предупреждает замдиректора НМИЦ фтизиопульманологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов.

Запас средств защиты в Москве достаточный, чтобы обеспечить ими горожан, подчеркивают в мэрии. Купить маски и перчатки сейчас можно в большинстве аптек, также их продают в магазинах торговых сетей и метро - в подземке купить комплект из одноразовой маски и перчаток можно за 50 рублей на любой станции.

Штрафы за нарушение масочного режима в Москве составляют 5 тысяч рублей в транспорте и 4 тысячи рублей в других общественных местах. По сравнению с другими странами наказание в российской столице довольно щадящее - в Германии, к примеру, за отсутствие средств защиты можно заплатить до 150 евро в зависимости от региона.