Тверские врачи пожаловались на отсутствие масок и недоплату

В Твери Следственный комитет начал проверку проверку жалоб медиков на невыплату надбавок и отсутствие средств индивидуальной защиты. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

Поводом для расследования стало обращение врачей, опубликованное в соцсети. В нем сотрудники городской клинической больницы №1 имени В.В. Успенского пожаловались на отсутствие доплат медикам, работающим с COVID-пациентами. Также врачи рассказали, что в терапевтическом и оториноларингологическом отделениях больницы не было масок, из-за чего коронавирусом заразились несколько сотрудников.

- Все изложенные в публикации обстоятельства будут тщательно исследованы, оценены доводы о неполучении в полном объеме денежных компенсаций, изучена финансовая и иная документация о начислениях, - уточнила представитель управления СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.