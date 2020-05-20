В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей

В Брянске возбуждено уголовное дело против бывшего начальника следственного управления регионального УМВД. Высокопоставленного полицейского в чине полковника подозревают в получении крупной взятки.

По версии следствия, летом 2019 года тогда еще действующий начальник СУ УМВД по Брянской области потребовал от фигуранта уголовного дела пять миллионов рублей за прекращения расследования. Посредниками выступили начальник отдела по расследованию организованной преступной деятельности и оперуполномоченный управления экономической безопасности УМВД.

- Через них полковник 20 сентября получил от фигуранта дела часть взятки - 2200 долларов США. 800 долларов он отдал начальнику отдела, 700 - оперативнику, - рассказали в региональном управлении СКР. Передача второй части запрошенной суммы происходила уже под контролем оперативников ФСБ и управления собственной безопасности УМВД.

17 октября начальник отдела был задержан с поличным при получении 1,1 миллиона рублей. Сперва были возбуждены уголовные дела против него и оперуполномоченного, сейчас дошла очередь до их начальника - уже бывшего. В начале мая полковник был освобожден от должности начальника следственного управления и уволен из МВД.