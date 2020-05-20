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20.05.2020 06:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В каких регионах цены на еду упали и выросли за время карантина

Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Цены на продукты для будничных блюд в 40 регионах России изучили маркетологи в рамках федерального проекта "Котлета с пюрешкой" (материалы есть в распоряжении "РГ"). Дешевле всего питание обходится в Омске, Смоленске и Саратове - в день нужно меньше 260 рублей. Самым дорогим рацион "эпохи самоизоляции" вышел в Иркутске, где на сутки нужно 352 рубля.
Фото: Дмитрий Феоктистов /ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов /ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов /ТАСС

Первый рейд по магазинам в рамках этого исследования состоялся в начале апреля, когда в стране уже действовал режим нерабочих дней. За основу взяли суточный рацион для одного условного россиянина, который ест только дома, готовит сам (без изысков) и аккуратно тратится на продукты.

Меню разработала служба доставки горячих обедов Good Food с учетом потребности человека в питательных веществах, витаминах и микроэлементах. Завтрак - овсянка на молоке с фруктами, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком, пол-апельсина. Обед - салат из свежих овощей, борщ с курицей, свиная котлета с картофельным пюре, хлеб, чай. Ужин - "Оливье", макароны с поджаркой из курицы, хлеб, чай.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Для приготовления этих блюд используется 31 продукт из тех, что есть почти в любом магазине. Команда проекта "Котлета с пюрешкой" в заданные дни обходила в каждом регионе от трех до семи объектов популярных торговых сетей. Обычно это федеральные ритейлеры. Но есть города, где крепкие позиции на рынке удерживают местные компании. Так, в Севастополе, Калининграде и Улан-Удэ крупные федеральные игроки не представлены.

"Мы смотрим не на производителя и сортность продуктов, а на стоимость и размер фасовки, - пояснили авторы методику "Котлеты с пюрешкой". - Выбираем упаковку конкретного товара с минимальным весом (главное, чтобы продукта хватало по рецепту), а затем определяем самый дешевый вариант, следя за тем, чтобы его конечная стоимость была меньше, чем у товаров в большей фасовке. Это позволяет отсеять элитные товары. Таким образом, в условной "корзине" покупателя набирается минимальная по конечной стоимости коллекция продуктов".

Проект стартовал в Великом Новгороде: на заре карантина эксперты сравнили цены на продукты для "Пюрешки" в магазинах пяти федеральных сетей, рассчитав индексы цен на различные товарные категории. Далее, 13 апреля, мониторинг провели в девяти регионах. Последний на данный момент срез был сделан 12 мая в 42 городах - от Улан-Удэ до Калининграда и от Мурманска до Севастополя.

Фото: iStock
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Если сравнить среднюю стоимость рациона в столицах регионов, то минимальной она окажется в Омске (252 рубля), максимальной - в Иркутске (на 100 рублей больше).

"В целом можно говорить, что "Пюрешка" дешевле в центральной и южной части страны, дороже - на севере и в Сибири. Так, в Краснодаре выбранные блюда можно приготовить на 263,8 рубля в день, в Томске - на 311, а в Мурманске - на 321 рубль. Однако в Севастополе, например, наш рацион стоит почти столько же, сколько в Красноярске. А Калининград занял третье место", - пояснили аналитики проекта.

Поскольку в девяти регионах замеры проведены уже дважды, можно оценить динамику цен в эконом-сегменте. За прошедший месяц цены на "Пюрешку" выросли в четырех из этих регионах, но не более чем на три процента (в Самаре, Волгограде, Казани и в Великом Новгороде). А в пяти - пусть и незначительно, но снизились (в Липецке, Оренбурге, Волгограде, Томске и Ростове-на-Дону).

Цену условного рациона в каждом городе сопоставили с величиной прожиточного минимума для работающего населения и средней номинальной начисленной зарплатой по региону (в пересчете на сутки). В большинстве случаев на питание пришлось 20-30 процентов от "ежедневного" дохода жителей. Самые высокие показатели отмечены в Барнауле, Кирове, Калининграде и Ульяновске.

Фото: iStock
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Если же мерить от прожиточного минимума, то на еду (по методике "Пюрешки") в нем приходится 70-75 процентов. Самая высокая доля (более 89 процентов) зафиксирована в Воронеже, Пензе и Волгограде, немногим больше повезло жителям Иркутска и Улан-Удэ. В противоположном конце рейтинга расположились Мурманск и Архангельск - в их "минималке" выбранный рацион занял бы 55-60 процентов.

Разумеется, особняком стоит Москва, где расходы на такой набор продуктов составили бы лишь десятую часть заработка и около 48 процентов прожиточного минимума. Петербуржцам пришлось бы потратить на "Пюрешку" около 14 процентов зарплаты, красноярцам - 18,6. Однако в их случае это 72 и 67 процентов прожиточного минимума соответственно.

Отчеты по конкретным регионам позволяют сравнить уровни цен на продукты в различных торговых сетях по отдельным категориям (мясо, масло, бакалея). В перспективе "Котлета с пюрешкой" расширит свою географию, в том числе за счет соседних стран.

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