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20.05.2020 09:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сахалинец заплатит 300 тысяч за фейк о коронавирусе

Текст: Артем Красиков

В Южно-Сахалинске суд признал местного жителя виновным в распространении заведомо ложной информации (статья 207.1 УК РФ).

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Установлено, что мужчина, находясь на борту самолета, выполнявшего рейс Бангкок - Шанхай - Южно-Сахалинск, снял на телефон видео о том, что пассажиры были одеты в защитные костюмы якобы только по прилету на Сахалин. После этого он распространил запись в одном из мессенджеров.

"Сведения оказались недостоверными, поскольку до вылета из Бангкока пассажиры были обеспечены средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными комбинезонами и проинструктированы о необходимости их использования на протяжении всего полета", - сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Подсудимый полностью признал свою вину и принял меры для удаления видео из интернета. Он должен будет заплатить штраф в 300 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Суд Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск Пандемия коронавируса COVID-19

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