Сахалинец заплатит 300 тысяч за фейк о коронавирусе

В Южно-Сахалинске суд признал местного жителя виновным в распространении заведомо ложной информации (статья 207.1 УК РФ).

Установлено, что мужчина, находясь на борту самолета, выполнявшего рейс Бангкок - Шанхай - Южно-Сахалинск, снял на телефон видео о том, что пассажиры были одеты в защитные костюмы якобы только по прилету на Сахалин. После этого он распространил запись в одном из мессенджеров.

"Сведения оказались недостоверными, поскольку до вылета из Бангкока пассажиры были обеспечены средствами индивидуальной защиты, в том числе защитными комбинезонами и проинструктированы о необходимости их использования на протяжении всего полета", - сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Подсудимый полностью признал свою вину и принял меры для удаления видео из интернета. Он должен будет заплатить штраф в 300 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.