В Приамурье шесть тысяч вахтовиков отправят на двухнедельный карантин

В Амурскую область, по данным регионального правительства, в мае-июне приедут около шести тысяч рабочих из других регионов страны.

В основном - это специалисты, занятые на строительстве Амурского ГПЗ, сотрудники РЖД и крупных золотодобывающих предприятий.

Власти Приамурья совместно с региональным оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией приняли решение тестировать на COVID-19 всех, кто приезжает в регион на работу вахтовым методом. Кроме того, всех по прибытию отправят на двухнедельный карантин, для этого открыты два обсерватора.

Напомним, что в субъекте 247 выявленных пациентов с новой инфекцией. В изоляции по месту жительства находится 764 человека, одна женщина скончалась.