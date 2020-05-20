Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила водительские права. На днях она отпраздновала свое 18-летие. Принимать подарки девушка начала в программе "Доброе утро", а затем показала часть из них в Instagram.

20 мая в жизни Загитовой произошло еще одно важное событие. Она стала обладательницей водительского удостоверения, которое ей выдали в Управлении ГИБДД МВД по Удмуртской Республике. Любопытно, что почти два года назад фигуристка за победу на Олимпиаде получила в подарок новенький автомобиль. И если тогда она не имела права управлять транспортным средством, то теперь будет готова сесть за руль автомобиля.

"У меня теперь есть водительские права. Спасибо всем учителям и школе за то, что учили меня ПДД и вождению! Очень нервничала, но смогла справиться с волнением. Хорошо, у меня была возможность учить правила онлайн между тренировками… Впереди предстоит еще много практики", - написала Загитова в Instagram.