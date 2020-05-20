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20.05.2020 17:01
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Алина Загитова получила водительские права

Текст: Максим Домчев

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила водительские права. На днях она отпраздновала свое 18-летие. Принимать подарки девушка начала в программе "Доброе утро", а затем показала часть из них в Instagram.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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20 мая в жизни Загитовой произошло еще одно важное событие. Она стала обладательницей водительского удостоверения, которое ей выдали в Управлении ГИБДД МВД по Удмуртской Республике. Любопытно, что почти два года назад фигуристка за победу на Олимпиаде получила в подарок новенький автомобиль. И если тогда она не имела права управлять транспортным средством, то теперь будет готова сесть за руль автомобиля.

"У меня теперь есть водительские права. Спасибо всем учителям и школе за то, что учили меня ПДД и вождению! Очень нервничала, но смогла справиться с волнением. Хорошо, у меня была возможность учить правила онлайн между тренировками… Впереди предстоит еще много практики", - написала Загитова в Instagram.

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🚗 Ура!!! У меня теперь есть водительские права 🙌 Спасибо всем учителям и школе за то, что учили меня ПДД и вождению ☺️! Очень нервничала , но смогла справиться с волнением 🙈💪 Хорошо, у меня была возможность учить правила онлайн между тренировками... 🙏 Впереди предстоит ещё много практики 😄. **************************** * 🚗 Great day! Now I am the owner of the Driving license 🙌. Thank you to the Auto school for their lessons and teaching me 🙌. It was not so easy to pass exams 🙈, but I did it 🙏.

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

Спорт Фигурное катание Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия

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