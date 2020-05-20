Тематика их работ порой так близка, что у корреспондентов иногда возникает путаница с идентификацией ученых. Объясняется это просто: все трое - "дети" лауреата Госпремии РФ, главного научного сотрудника Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФРАН) профессора Ефима Пелиновского.

Cамым первым его "ребенком" стала Ира Диденкулова: оканчивая радиофак Нижегородского госуниверситета (ННГУ) имени Лобачевского, она пришла к Ефиму Наумовичу писать дипломную работу. Тогда случилось цунами 2004 года, унесшее около 300 тысяч жизней. Ира углубилась как в теоретические модели распространения цунами, так и в экспедиционные исследования его следов на Курилах. Защитила две кандидатские диссертации (в 2006 году - по механике жидкости, газа и плазмы, а в 2008-м - по гражданскому строительству применительно к защите береговых сооружений), а в 2013-м - и докторскую.

В 2014 году за разработку физико-математических моделей морских природных катастроф в прибрежной зоне Ирину наградили премией президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых.

- Любовь к морю у меня с детства, - говорит Ирина. - Первый раз меня родители вывезли в Геленджик в шесть лет. Видимо, тогда у меня и появилась привязанность к этой стихии.

Затем вторая Диденкулова, будучи еще студенткой 3-го курса Нижегородского государственного университета (НГТУ, кафедра "Прикладная математика") Катей Шургалиной, начала заниматься наукой под руководством Ефима Пелиновского. Дипломная работа Екатерины была посвящена волнам-убийцам в океане. Затем - защита двух кандидатских диссертаций, научная и педагогическая деятельность. Через Ефима Наумовича Екатерина познакомилась с Ириной.

Брат Ирины, Олег Диденкулов - выпускник физико-технического факультета НГТУ - по примеру старшей сестры увлекся изучением волн в прибрежной зоне и в 2016-м защитил кандидатскую диссертацию под руководством Ефима Пелиновского. Как раз во время написания диссертации в стенах ИПФРАН и произошло судьбоносное знакомство Олега с Екатериной Шургалиной. Через год они сыграли свадьбу.

Затем уже все трое участвовали в нескольких научных проектах по линии НГТУ и ИПФРАН, поскольку их научные интересы лежат в смежных областях. А некоторые исследования даже передаются "по наследству". Так, Ириной был создан каталог возникновения "волн-убийц" в Мировом океане за период с 2005 по 2010 год, а Екатерина продолжила эту работу в 2011-2018 годы.

Кстати

Родители Иры и Олега тоже связаны с наукой. Отец, Игорь Николаевич Диденкулов - старший научный сотрудник лаборатории когерентной и нелинейной геоакустики ИПФРАН, а мама, Ирина Ивановна, работала старшим научным сотрудником в НИИ химии при ННГУ.

Фамилия Диденкулов, согласно семейному преданию, имеет украинские корни: дед Игоря Николаевича - Диденко - жил в Ростове-на-Дону. В 1930-е годы, в период коллективизации, из-за угрозы ареста они были вынуждены уехать в Сибирь. Прожив около двух лет в Сибири, семья перебралась в Киргизию, где украинскую фамилию переписали на киргизский манер.