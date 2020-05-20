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20.05.2020 10:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: Настоятельница Дивеевского монастыря выздоровела от COVID-19

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Настоятельница Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря игумения Сергия вернулась в обитель после пребывания в больнице. Она рассказала о ситуации в монастыре: видеообращение опубликовано на сайте Нижегородской митрополии.

Фото: facebook.com / federmesser
Федермессер рассказала о своем состоянии и ситуации в Дивеевском монастыре

- Я очень рада, что вернулась в родную обитель после 15-дневного отсуствия, находилась в больнице на лечении. Я благодарю всех, кто принял участие в молитвенном попечении о сестрах нашей обители. Посетила нас большая скорбь, но милостью Божьей все идет на убыль, сестры возвращаются в строй, - рассказала она.

По словам игумении, в Дивеево лечение проходят 37 человек, еще несколько пациентов находятся в больницах Сарова, Нижнего Новгорода, Арзамас и Москвы. Она пояснила, что болезнь идет на спад, но в ближайшее время монастырь все равно будет находиться на карантине, службы будут совершаться при закрытых для прихожан дверях.

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Настоятельница монастыря также поблагодарила всех, кто оказывал поддержку монахиням. Она пояснила, что от неравнодушных жертвователей, иногда анонимных, они получали медикаменты, средства индивидуальной защиты и другие необходимые вещи. "Благодарю всех, кто оказывал нам внимание и заботу", - сказала игумения.

Напомним, в Дивеевском монастыре были подтверждены десятки случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Региональные власти заявили, что вспышка была вызвана паломниками. Обитель закрыли на карантин 25 апреля, ранее был ограничен въезд на территорию села.

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