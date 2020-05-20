Видео: Настоятельница Дивеевского монастыря выздоровела от COVID-19

Настоятельница Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря игумения Сергия вернулась в обитель после пребывания в больнице. Она рассказала о ситуации в монастыре: видеообращение опубликовано на сайте Нижегородской митрополии.

- Я очень рада, что вернулась в родную обитель после 15-дневного отсуствия, находилась в больнице на лечении. Я благодарю всех, кто принял участие в молитвенном попечении о сестрах нашей обители. Посетила нас большая скорбь, но милостью Божьей все идет на убыль, сестры возвращаются в строй, - рассказала она.

По словам игумении, в Дивеево лечение проходят 37 человек, еще несколько пациентов находятся в больницах Сарова, Нижнего Новгорода, Арзамас и Москвы. Она пояснила, что болезнь идет на спад, но в ближайшее время монастырь все равно будет находиться на карантине, службы будут совершаться при закрытых для прихожан дверях.

Настоятельница монастыря также поблагодарила всех, кто оказывал поддержку монахиням. Она пояснила, что от неравнодушных жертвователей, иногда анонимных, они получали медикаменты, средства индивидуальной защиты и другие необходимые вещи. "Благодарю всех, кто оказывал нам внимание и заботу", - сказала игумения.

Напомним, в Дивеевском монастыре были подтверждены десятки случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Региональные власти заявили, что вспышка была вызвана паломниками. Обитель закрыли на карантин 25 апреля, ранее был ограничен въезд на территорию села.