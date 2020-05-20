Жителей саратовской многоэтажки после ЧП временно разместят в школе

В городе Энгельсе Саратовской области открыли пункт временного размещения для жителей дома № 35 Летного городка, где в среду утром произошло обрушение лестничного проема.

Напомним, в девятом часу утра в региональное управление МЧС поступило сообщение об обрушении бетонной лестницы, ведущей на третий этаж четырехэтажного многоквартирного дома. Из-под завалов спасатели извлекли женщину, 1983 года рождения. Она была госпитализирована в Энгельсскую городскую клиническую больницу №1.

На месте ЧП помимо спасателей работали сотрудники прокуратуры и следователи СК РФ по Саратовской области. Проводится проверка по факту поризошедшего.

Как выяснилось, восемь лет назад в этой многоэтажке уже происходило обрушение внешней кирпичной кладки на первом этаже. Тогда жителей тоже пришлось эвакуировать, обошлось без пострадавших. Обслуживающая организация провела укрепление конструктивных элементов здания.

По вновь произошедшей чрезвычайной ситуации в Летном городке создан оперативный штаб при администрации Энгельсского района.

- Ситуация находится на контроле, даны поручения по оказанию помощи эвакуированным жителям дома. Для них организован пункт временного размещения в школе № 15. Пострадавшие обеспечены горячим питанием, с ними работают пять психологов. Полицейские ведут охрану оставленного имущества. В пункте временного размещения организовано медицинское обслуживание детей и взрослых. Жильцы дома, имеющие хронические заболевания, по желанию будут направлены в стационар, - пояснил ио главы администрации Энгельсского района Алексей Стрельников.

Специализированная экспертная организация даст оценку состоянию дома. С жильцами ведутся переговоры о дальнейшем размещении. Возможно предоставления жилья из маневренного фонда, при необходимости будет решаться вопрос о компенсации расходов пожелавшим самостоятельно снять жилье.

Вечером заседание оперативного штаба состоится на месте ЧП с целью оценки обстановки и контроля работы служб, задействованных при ликвидации последствий разрушения в Летном городке.