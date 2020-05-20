Дешевле всего завтрак, обед и ужин на дому обходятся в Омске, Смоленске и Саратове - в день надо менее 260 рублей на одного человека. Самый дорогой рацион "эпохи самоизоляции" вышел в Иркутске - 352 рубля.

Больше всего, по данным Росстата, с начала года подорожала морковь. Подешевели пшено, яйца и огурцы. Фото: Александр Корольков/РГ

Эксперты сравнили цены на еду в 40 регионах. Они рассчитали, сколько и каких продуктов надо для трехразового питания экономкласса на одного человека в день. Цены замеряли маркетологи в рамках федерального проекта "Котлета с пюрешкой" в самом начале карантинных мер и в середине мая (материалы исследования есть в распоряжении "Российской газеты").

Меню разработала служба доставки горячих обедов Good Food с учетом потребности человека в питательных веществах, витаминах и микроэлементах. Завтрак - овсянка на молоке с фруктами, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком, пол-апельсина. Обед - салат из свежих овощей, борщ с курицей, свиная котлета с картофельным пюре, хлеб, чай. Ужин - "Оливье", макароны с поджаркой из курицы, хлеб, чай.

Для приготовления этих блюд используется 31 продукт из тех, что есть почти в любом магазине. Команда "Котлеты с пюрешкой" в заданные дни обходила в каждом регионе от трех до семи магазинов популярных торговых сетей. Обычно это федеральные ретейлеры. Но есть города, где крепкие позиции на рынке удерживают местные компании.

Например, в Севастополе, Калининграде и Улан-Удэ крупные федеральные торговые сети не представлены.

"Мы смотрим не на производителя и сортность продуктов, а на стоимость и размер фасовки, - пояснили авторы методику "Котлета с пюрешкой". - Выбираем упаковку конкретного товара с минимальным весом (главное, чтобы продукта хватало по рецепту). И определяем самый дешевый вариант, следя за тем, чтобы его конечная стоимость была меньше, чем в большей фасовке".

Это позволяет отсеять элитные товары. Таким образом, в условной "корзине" покупателя набирается минимальная по конечной стоимости коллекция продуктов, необходимых для домашнего трехразового питания экономкласса.

Дешевле всего трехразовое питание дома одного человека в день обходится в Омске, Смоленске и Саратове. Самым дорогим рацион вышел в Иркутске

Проект стартовал в Великом Новгороде: на заре карантина эксперты сравнили стоимость продуктов в магазинах пяти федеральных сетей, рассчитав индексы цен на различные товарные категории. Далее, 13 апреля, мониторинг провели в девяти регионах. Последний на данный момент срез был сделан 12 мая в 42 городах - от Улан-Удэ до Калининграда и от Мурманска до Севастополя.

Если сравнить среднюю стоимость рациона в столицах регионов, то минимальной она окажется в Омске (252 рубля), максимальной - в Иркутске (на 100 рублей больше).

"В целом можно говорить, что рассчитанный нами суточный рацион дешевле в центральной и южной части страны. А дороже - на севере и в Сибири, - пояснили аналитики проекта. - Так, в Краснодаре выбранные блюда можно приготовить на 263,8 рубля в день, в Томске - на 311, в Мурманске - на 321. Однако в Севастополе, например, наш рацион стоит почти столько же, сколько в Красноярске. А Калининград занял третье место".

Поскольку в девяти регионах замеры проведены уже дважды, можно оценить динамику цен в эконом-сегменте. За прошедший месяц цены на "пюрешку" выросли в четырех из этих регионах, но не более чем на три процента (в Самаре, Волгограде, Казани и в Великом Новгороде). А в пяти - пусть и незначительно, но снизились (в Липецке, Оренбурге, Волгограде, Томске и Ростове-на-Дону).

Цену условного рациона в каждом городе сопоставили с величиной прожиточного минимума для работающего населения и средней номинальной начисленной зарплатой по региону (в пересчете на сутки).

В большинстве случаев на трехразовое питание одного человека в день пришлось 20-30 процентов от среднего ежедневного дохода жителей. Самые высокие показатели отмечены в Барнауле, Кирове, Калининграде и Ульяновске (от 28,9 до 29,5 процента).

Если же мерить от прожиточного минимума в каждом регионе, то на еду (по методике "Котлеты с пюрешкой") в нем приходится 70-75 процентов. Самая высокая доля (более 89 процентов) зафиксирована в Воронеже, Пензе и Волгограде. Немногим больше повезло жителям Иркутска и Улан-Удэ. В противоположном конце рейтинга расположились Мурманск и Архангельск. В их минимальных прожиточных уровнях выбранный домашний рацион экономкласса занял бы 55-60 процентов. Особняком стоит Москва, где расходы на такой набор продуктов составили бы лишь десятую часть заработка и около 48 процентов прожиточного минимума. Петербуржцам пришлось бы потратить на "пюрешку" около 14 процентов зарплаты, красноярцам - 18,6 процента. Однако в их случае это 72 и 67 процентов прожиточного минимума соответственно.

Отчеты по конкретным регионам позволяют также сравнить уровни цен на продукты в различных торговых сетях по отдельным категориям (мясо, масло, бакалея).

В перспективе федеральный проект маркетологов "Котлета с пюрешкой" собирается расширить географию своих исследований, в том числе за счет соседних стран.