Дельфийские игры, которые должны были пройти в Омске в апреле, из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесли на 6-11 ноября 2020 года. В регионах Российской Федерации и странах Содружества Независимых Государств были сформированы Дельфийские сборные, что позволило продолжить подготовку к участию в Дельфийских играх в Омске. С учетом сложившихся обстоятельств значительная часть организационной работы и репетиции участников Игр перешли в дистанционный режим.

В официальном аккаунте Дельфийских игр в социальной сети "ВКонтакте" www.vk.com/delphicgames в апреле стартовал флешмоб #готовимсякДИ2020. Участники делегаций различных регионов делятся опытом и особенностями подготовки к состязаниям на самоизоляции, выкладывают в соцсети записи репетиций, выступлений и даже специально смонтированные ролики, телепередачи и сюжеты, посвященные подготовке к Дельфийским играм 2020 года.

По мнению самих дельфийцев и пользователей соцсетей, проект #готовимсякДИ2020 не только позволяет поддерживать связь в условиях самоизоляции и координировать подготовку делегаций к дельфийским состязаниям в Омске, но и дает возможность переоценить роль онлайн-технологий в творческом процессе, в том числе в системной подготовке к масштабным состязаниям, а также увидеть новый формат востребованного "культурного" контента.