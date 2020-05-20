В официальном аккаунте Дельфийских игр в социальной сети "ВКонтакте" www.vk.com/delphicgames в апреле стартовал флешмоб #готовимсякДИ2020. Участники делегаций различных регионов делятся опытом и особенностями подготовки к состязаниям на самоизоляции, выкладывают в соцсети записи репетиций, выступлений и даже специально смонтированные ролики, телепередачи и сюжеты, посвященные подготовке к Дельфийским играм 2020 года.
По мнению самих дельфийцев и пользователей соцсетей, проект #готовимсякДИ2020 не только позволяет поддерживать связь в условиях самоизоляции и координировать подготовку делегаций к дельфийским состязаниям в Омске, но и дает возможность переоценить роль онлайн-технологий в творческом процессе, в том числе в системной подготовке к масштабным состязаниям, а также увидеть новый формат востребованного "культурного" контента.