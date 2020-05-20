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20.05.2020 21:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Омске беременных не пустили в роддом из-за подозрения на COVID-19

Текст: Наталья Граф (Омск)

В омском роддоме №6 роженицу со схватками не пустили в приемное отделение из-за повышенной температуры.

Омичка София Типогарова рассказала о том, что приехала в роддом со схватками. Согласно распоряжению Минздрава, ей измерили температуру и градусник показал 37,4. Врачи заподозрили у девушки наличие коронавирусной инфекции.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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- Тот факт, что я ехала сюда по жаре и что, в принципе, во время схваток повышается температура, не показался медсестре весомым аргументом, - написала София в своем Instagram. - К тому времени на "скорой" приехала ещё одна беременная девушка, и у неё тоже оказалась повышенная температура. А потом ещё одна "скорая" с ещё одной беременной, у которой уже отошли воды. И нас всех троих не пускают в роддом. Слезы лились рекой от ощущения своей беззащитности и беспомощности.

Роженицам предложили ехать в роддом №4, перепрофилированный для беременных с коронавирусом. В результате Типогаровой пришлось договариваться со знакомыми и ехать со схватками в областной клинический роддом, где она успешно родила ребенка.

Министр здравоохранения региона Ирина Солдатова признала, что выгонять беременную из роддома и повышать на нее голос, недопустимо.

- Я приношу искренние извинения всем мамам, которым в такой волнительный и радостный момент жизни пришлось столкнуться с недопониманием, - прокомментировала ситуацию Ирина Солдатова.

Впрочем, министр так же отметила, что проникновение коронавируса в роддом вряд ли обрадует тех, кто находится в стенах данного учреждения. Поэтому в минздраве региона еще раз обсудили алгоритмы оказания помощи беременным в условиях пандемии.

- Одной повышенной температуры недостаточно для госпитализации в родильный дом №4, - уточнили в ведомстве.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск Пандемия коронавируса COVID-19

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