На Ставрополье число погибших от COVID-19 увеличилось до 32

Еще один пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в больнице на Ставрополье. Таким образом, на сегодняшний день общее число летальных исходов, связанных с вирусом, достигло в крае 32. Губернатор региона Владимир Владимиров в своем аккаунте в Instagram сообщил, что количество выявленных случаев COVID-19 в крае продолжает расти.

- К сожалению, число жертв заболевания вновь выросло, соболезную родным. За день у нас 59 новых выявленных случаев, всего уже 1659 человек с подтвержденным коронавирусом. В тяжелом состоянии остаются 24 пациента, 118 в средней степени тяжести. Выздоровели 598 человек, - отметил Владимиров.

В целом, количество новых случаев в Ставропольском крае пока превышает число выздоравливающих, регион еще не добрался до плато.

Как сообщалось, на Ставрополье режим самоизоляции граждан продлили до 24 мая, а с 18 мая введен обязательный масочный режим.