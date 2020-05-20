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20.05.2020 17:59
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Чечне на время празднования Ураза-байрам запретили передвижение

Текст: Михаил Сухарев
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Власти Чеченской Республики приняли решения ограничить передвижение людей и автомобилей из-за угрозы распространения коронавируса с 23 по 36 мая - эти дни объявлены выходными в связи с празднованием исламского праздника Ураза-байрам. Как сообщает МВД Республики в своем аккаунте в Instagram, в праздничные дни не будут работать также министерства и ведомства, кроме экстренных служб.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Президент призвал отметить Ураза-байрам дома

- Из-за некоторых безответственных граждан мы не можем ставить под удар всех остальных, и поэтому будем наказывать нарушителей режима самоизоляции по всей строгости закона. Глава республики Рамзан Кадыров и муфтий Чечни Салах Межиев призвали всех жителей республики оставаться дома и отметить праздник Ураза-байрам в кругу своей семьи, и все должны следовать этому призыву, - отметил министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов.

По данным республиканского оперштаба, в Чечне на 20 мая выявлены 986 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 612 человек выздоровели, 11 скончались.

Как сообщалось ранее, 19 мая в Чечне приняли решение отказаться от проведения последнего звонка и выпускных вечеров у школьников и студентов.

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