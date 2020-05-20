В Осетии за сутки умерли четыре человека с коронавирусом

В Республике Северная Осетия - Алания за последние сутки скончались четыре пациента с диагнозом COVID-19. Как сообщили в Оперштабе региона, умерли три мужчины и женщина, все они были старше 77 лет. Все пенсионеры с выявленными случаями коронавируса поступили в медучреждения с 10 по 13 мая со схожими симптомами.

- Мужчина 1941 года рождения был доставлен в ГБУЗ РКБ бригадой скорой медицинской помощи 12 мая с жалобами на одышку, повышение температуры тела, выраженную общую слабость, боли в грудной клетке, потерю обоняния. Болел дома, более 7 дней, без лечения. Двусторонняя полисегментарная пневмония, высокой вероятности вирусная. Тяжесть поражения - 3 тяжелая. Госпитализирован в реанимационное отделение, подключен к аппарату ИВЛ. Получал интенсивную терапию, однако состояние ухудшалось, показатели жизнеспособности снизились, зафиксирована остановка сердечной деятельности, - говорится в сообщении Оперативного штаба Северной Осетии.

У каждого из скончавшихся были диагностированы недостаточность кровообращения и внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония с тяжелым течением. Пациенты получали этиотропную, антибактериальную, антикоагулянтную, симптоматическую терапию, оксигенотерапию, но это не помогло от нарастающей дыхательной недостаточности.

По данным на 20 мая, в Северной Осетии подтверждено 2387 случаев новой коронавирусной инфекции, в медучреждениях находится 117 человек, скончалось 22.

Как сообщалось ранее, в республике сумели вылечить новорожденного с коронавирусом. Врачи объяснили это отсутствием у детей рецепторов, к которым крепится вирус.