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20.05.2020 21:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Гидрометцентре уточнили информацию о мокром снеге 21 мая

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Лев Федосеев/ТАСС Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Воздушные массы идут с севера и с северо-востока, они очень холодные. Поэтому в северо-западной части России - в Новгородской, Псковской и Ленинградской областях - снег завтра, 21 мая, ожидается. Также он не исключен в Ярославской области.

Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва"
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Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Холодный воздух на европейскую территорию проникает из предполярных районов. "Будет ли снег в Москве и Московской области? Не исключаем такой вероятности. Возможен снег с дождем. Но есть и расчеты, что он пройдет севернее столичного региона ",- уточнил синоптик.

Вильфанд рассказал, что в третьей декаде мая осадки в виде снега редко, но бывают. Но надо понимать, что сугробов не будет. Снег даже не задержится на земле, так как почва уже хорошо прогрета.

Сейчас температура на европейской территории России отстает от нормы на 6 градусов.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия СЗФО Новгородская область СЗФО Псковская область СЗФО Ленинградская область ЦФО Ярославская область

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