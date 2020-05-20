В Гидрометцентре уточнили информацию о мокром снеге 21 мая

Воздушные массы идут с севера и с северо-востока, они очень холодные. Поэтому в северо-западной части России - в Новгородской, Псковской и Ленинградской областях - снег завтра, 21 мая, ожидается. Также он не исключен в Ярославской области.

Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Холодный воздух на европейскую территорию проникает из предполярных районов. "Будет ли снег в Москве и Московской области? Не исключаем такой вероятности. Возможен снег с дождем. Но есть и расчеты, что он пройдет севернее столичного региона ",- уточнил синоптик.

Вильфанд рассказал, что в третьей декаде мая осадки в виде снега редко, но бывают. Но надо понимать, что сугробов не будет. Снег даже не задержится на земле, так как почва уже хорошо прогрета.

Сейчас температура на европейской территории России отстает от нормы на 6 градусов.