В Заполярье планируют восстановить Кольскую сверхглубокую скважину

Власти Мурманской области собираются восстановить Кольскую сверхглубокую скважину - уникальный объект времен СССР в Печенгском районе Заполярья, благодаря которому ученые смогли получить образцы горных пород с глубины более 12 километров. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ольга Кузнецова.

- По этому объекту к нам постоянно поступают запросы от туристических групп, приезжающих в область, - отметила она. - Восстановление Кольской сверхглубокой скважины вошло в концепцию проекта по развитию туризма и созданию туристического комплекса в поселке Лиинахамари.

Сегодня Кольская сверхглубокая скважина рассматривается как достопримечательность региона, которая наряду с другими объектами способна привлекать в Заполярье туристов. Однако весь технологический комплекс скважины полностью разрушен. Для того чтобы этот объект стал привлекательным для гостей Заполярья, его необходимо восстановить из состояния руин. По словам Ольги Кузнецовой, для этого региональные власти просчитывают варианты передать Кольскую сверхглубокую скважину в федеральную собственность. Это позволило бы получать средства на восстановление Кольской сверхглубокой скважины из федеральных источников.

Напомним, недавно в Мурманской области прошли съемки мистического триллера "Кольская сверхглубокая".

Справка "РГ"

Кольская экспериментальная опорная сверхглубокая скважина (СГ-3) - самая глубокая горная выработка в мире, имеющая научное значение. Являлась частью системы сверхглубоких скважин в СССР. В 1997 году занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое глубокое вторжение человека в земную кору. Это достижение о сих пор никому не удалось превзойти. В результате бурения, которое с перерывами велось с 1970 по 1991 год, глубина скважины составила 12261 метр, диаметр верхней части - 92 сантиметра, диаметр нижней части - 21,5 сантиметров. В процессе исследования было получено много ценнейших сведений о земных недрах.