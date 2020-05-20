Новости

В Совфеде предложили вывести медицинские маски из-под контрсанкций РФ 19:59
В США арестовали подозреваемых в организации побега Карлоса Гона из Японии 19:46
Костромских чиновников уличили в ущемлении прав безработных 19:46
Инвалиды смогут получать средства реабилитации по месту пребывания 19:45
В Саратовской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом 19:38
ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших коронавирусом в мире 19:23
В Саратове семь человек пострадали в ДТП с маршруткой 19:23
На Урале выявили нарушения в торговой сети после вспышки COVID-19 19:17
Вышел трейлер сериала Богомолова про "ангарского маньяка" 19:15
Дело калининградских врачей рассмотрит суд присяжных 19:12
В СК рассказали о деле задержанного депутата Заксобрания Кубани 19:11
Цена на газ в России стала выше экспортной в Европе 19:10
Суд в США впервые разрешил вскрыть корпус "Титаника" 19:06
Парламент Болгарии осудил планы Украины по разделу Болградского района 18:59
В Омской области режим самоизоляции продлили до 3 июня 18:56
Костромичей будут судить за воровство квартир у покойников 18:48
Описан механизм работы боковой линии рыб 18:42
В Заполярье планируют восстановить Кольскую сверхглубокую скважину 18:40
В Бурятии пациенты обсерватора закидали камнями медсестер 18:38
В ЕР предлагают компенсировать траты на создание удаленного рабочего места 18:31
Единые санитарные требования на транспорте могут утвердить до конца мая 18:23
В дептрансе Москвы рассказали об объемах продаж масок в метро 18:20
В ЕР подготовили более 300 предложений по восстановлению экономики страны 18:18
В Москве на улице расстреляли троих мужчин 18:14
Nissan представил спорткар за миллион долларов 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
Премия "Лицей" объявляет короткий список
Премия "Лицей" объявляет короткий список
20.05.2020 18:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Заполярье планируют восстановить Кольскую сверхглубокую скважину

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Фото: А. Варфоломеев/РИА Новости Фото: А. Варфоломеев/РИА Новости
Фото: А. Варфоломеев/РИА Новости

Власти Мурманской области собираются восстановить Кольскую сверхглубокую скважину - уникальный объект времен СССР в Печенгском районе Заполярья, благодаря которому ученые смогли получить образцы горных пород с глубины более 12 километров. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ольга Кузнецова.

Фото: iStock
Найдены доказательства сосуществования в древности людей и гигантов

- По этому объекту к нам постоянно поступают запросы от туристических групп, приезжающих в область, - отметила она. - Восстановление Кольской сверхглубокой скважины вошло в концепцию проекта по развитию туризма и созданию туристического комплекса в поселке Лиинахамари.

Сегодня Кольская сверхглубокая скважина рассматривается как достопримечательность региона, которая наряду с другими объектами способна привлекать в Заполярье туристов. Однако весь технологический комплекс скважины полностью разрушен. Для того чтобы этот объект стал привлекательным для гостей Заполярья, его необходимо восстановить из состояния руин. По  словам Ольги Кузнецовой, для этого региональные власти просчитывают варианты передать Кольскую сверхглубокую скважину в федеральную собственность. Это позволило бы получать средства на восстановление Кольской сверхглубокой скважины из федеральных источников.

Напомним, недавно в Мурманской области прошли съемки мистического триллера "Кольская сверхглубокая".

Справка "РГ"

Кольская экспериментальная опорная сверхглубокая скважина (СГ-3) - самая глубокая горная выработка в мире, имеющая научное значение. Являлась частью системы сверхглубоких скважин в СССР. В 1997 году занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самое глубокое вторжение человека в земную кору. Это достижение о сих пор никому не удалось превзойти. В результате бурения, которое с перерывами велось с 1970 по 1991 год, глубина скважины составила 12261 метр, диаметр верхней части - 92 сантиметра, диаметр нижней части - 21,5 сантиметров.  В процессе исследования было получено много ценнейших сведений о земных недрах.

Общество Наука Экономика Туризм Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО СЗФО Мурманская область

Главное сегодня

Владимир Путин поручил помочь фермерам с продажами
Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Цены на нефть превысили 36 долларов за баррель впервые с 9 апреля
Голикова: 17 регионов готовы смягчать режим ограничений по COVID-19
Правительство намерено упростить проведение сделок с недвижимостью
В Госдуме поддержали идею о смягчении условий для досрочных пенсий
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ