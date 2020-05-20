С неожиданной инициативой выступил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Он предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову предоставить водителям, впервые нарушившим правила дорожного движения, возможность самим выбрать себе меру наказания.

В своем обращении он пишет, что при определении степени наказания за нарушение правил инспектор, как правило, назначает нарушителю максимально возможное, которое затем подтверждается судом. Так, если водитель выехал на полосу встречного движения, то он должен заплатить крупный штраф или лишиться права водить автомобиль на несколько месяцев.

"При разборе подобных правонарушений в подавляющем количестве случаев инспектор выбирает для нарушителя лишение прав, а не штраф, даже если его нарушение в конкретной ситуации не представляло опасности для других людей", цитирует обращение депутата РИА "Новости".

По мнению Петрова, "нарушившие впервые, а также дисциплинированные водители, которые не имеют неоплаченных штрафов, автомобильных налогов и иных задолженностей, должны получить право выбора меры собственного наказания. Если наказание за нарушение допускает штраф или лишение прав, то водитель должен сам определить, как он ответит за свой проступок перед государством. Такая мера позволит повысить мотивацию армии автолюбителей вовремя оплачивать штрафы и налоги, а также поспособствует улучшению социального самочувствия огромной доли населения", - говорится в его обращении.

Источник в Госавтоинспекции пояснил, что "вилка" в наказаниях как раз и заложена для того, чтобы при выявлении нарушения учитывать смягчающие и отягчающие вину обстоятельства. Ведь и первый раз нарушить можно по-разному. Выехал водитель случайно одним колесом за две сплошных или обгонял там, где это запрещено и совершил лобовое столкновение. Это тоже может быть первым нарушением. Но с серьезной тяжестью последствий. Как правило, за нарушения совершенные впервые, в большинстве случаев назначается именно минимальное наказание. Но все эти вопросы не к Госавтоинспекции, а к законодателю. Хотя трудно представить, чтобы законодатель определил в качестве лица, имеющего полномочия по назначению наказаний, водителя.

Если наказание за нарушение допускает штраф или лишение прав, то водитель должен сам определить, как он ответит за свой проступок перед государством

Напомним, не столь давно рабочая группа по "Защите прав автомобилистов" при Общероссийском народном фронте выступила с инициативой вообще отказаться от штрафов для тех, у кого менее пяти нарушений за год. В случае нарушения такими водителя правил выносить им предупреждение. Лихачей, за которыми числится большое количество нарушений, за любое даже мелкое нарушение строго карать. Это называется риск-ориентированный подход.

При таком подходе наказывать будут только тех, кто принципиально не соблюдает правила и ставит под угрозу жизни окружающих. При этом камеры будут играть роль не карающего инструмента, а статистического. Для накопления больших данных о том или ином участке дороги. Ведь не всегда водители нарушают по собственной инициативе, зачастую к этому провоцирует организация дорожного движения. Это позволит уйти от штрафной экономики. Правда, это предложение существует пока только в виде концепции.