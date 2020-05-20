В Адыгее впервые пациенту c COVID-19 перелили иммунную плазму

В Республике Адыгея начали осваивать новый метод лечения пациентов с коронавирусом - переливание плазмы крови выздоровевших доноров. Об этом сообщил на заседании Оперативного штаба по борьбе с COVID-19 министр здравоохранения РА Рустем Меретуков.

Первую в регионе процедуру провели 18 мая тяжелому больному, который подключен к искусственной вентиляции легких. Сейчас, по словам министра, состояние пациента стабильное, но о результатах лечения говорить пока рано

- За весь период пандемии в республике выздоровело 249 человек, - добавил глава минздрава Адыгеи. - Пролечено 56 детей, пять беременных женщин, одна из которых благополучно родила на свет мальчика. Кроме того, в регионе продолжается укрепление материальной базы больниц. Развернуто 580 коек для оказания помощи больным, очередей для проведения компьютерной томографии нет. На особом контроле - обеспечение в полном объеме дополнительных выплат врачам и медработникам.

На заседании Оперативного штаба Адыгеи также отметили, что в последнее время выросло число выявленных случаев коронавирусной инфекции из-за ситуации в Красногвардейском районе. Причиной очага стало массовое скопление людей на похоронах в ауле Бжедугхабль. Сейчас в районе диагноз COVID-19 подтвержден у 151 человека, из них 35 госпитализированы, а 106 находятся на амбулаторном лечении.

Остальные выписались по выздоровлению. Всего же коронавирус выявлен у 525 жителей республики.