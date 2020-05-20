В Севастополе жителя Дагестана осудили за убийство в баре

Севастопольский городской суд приговорил 42-летнего жителя Республики Дагестан к 10 годам лет в исправительной колонии строгого режима за убийство, совершенное в баре. Он также обязан возместить моральный вред вдове убитого в размере двух миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Инцидент произошел в феврале 2019 года в караоке-баре. Трое пьяных мужчин, приехавших в Севастополь на сезонные заработки, зашли в заведение и устроили драку с посетителями. У одного из них при себе был нож, которым мужчина нанес несколько ранений звукооператору бара, пытавшемуся разнять потасовку, и убил одного из посетителей на глазах его жены.

По результатам расследования злоумышленнику было предъявлено обвинение в совершении хулиганства (часть 2 статьи 213 УК РФ) и убийства из хулиганских побуждений (пункт "и" части 2 статьи 105 УК РФ), за которое предусмотрено наказание от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Мужчина признал вину в убийстве, однако отрицал, что совершил его из хулиганских побуждений и просил смягчить наказание.

В результате рассмотрения дела Севастопольский городской суд признал его виновным в убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ, отклонив обвинения в хулиганстве (статьей предусмотрено наказание от 6 до 15 лет).

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в установленный законом срок.