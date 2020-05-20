В СК рассказали о деле задержанного депутата Заксобрания Кубани

В следственном управлении СКР по региону в среду вечером раскрыли новые подробности уголовного дела в отношении задержанного правоохранительными органами депутата Законодательного Собрания Краснодарского края, гендиректора ООО "Краснодар Сити" Андрея Сигидина, который подозревается в хищении денежных средств в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Материалы дела были переданы в СК сотрудниками УФСБ России по Кубани.

Как выяснилось, он с 2013 года возглавляет крупную строительную компанию. С августа 2015 года на основании разрешительной документации эта фирма начала возведение многоэтажной жилой застройки на улице Шоссе Нефтяников в центре Краснодара. По данным следствия, в сентябре 2017-го подозреваемый вместе с другими участниками преступной группы с целью получения финансовой выгоды за счет своей организации и граждан путем обмана и создания видимости осуществления жилой застройки заключил с подконтрольным юридическим лицом договоры участия в долевом строительстве. Подчеркивается, что тем самым став фактическим владельцем жилых и нежилых помещений.

Как информирует пресс-служба СУ СКР по краю, по условиям договоров подконтрольное юридическое лицо приобрело 252 жилых помещения (квартиры), не менее 44 нежилых помещений и около 197 машино-мест. Причем оплата была произведена векселями покупателя, которые ничем не обеспечены.

Кроме того, по мнению правоохранителей, с февраля 2018 года по август 2019-го участники группы совершали под видом строительства многоквартирных жилых домов "систематическое хищение денежных средств граждан, желающих приобрести в собственность на этапе строительства недвижимое имущество". В результате, для строительства многоквартирного жилого комплекса на улице Шоссе Нефтяников фигуранты привлекли денежные средства граждан по договорам участия в долевом строительстве на сумму свыше 230 миллионов рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Как известно, депутат ЗСК задержан, следователь в ближайшее время намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и иных лиц, причастных к совершению преступления. В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, в ходе следствия устанавливается имущество подозреваемого, на которое может быть наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, за плечами 37-летнего депутата Законодательного собрания Кубани пятого созыва Андрея Сигидина имеется два высших образования - он окончил Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии Штеменко С. М. по специальности "командная тактическая специальной связи", а позже получил диплом экономиста в Российском университете кооперации.

В ЗСК депутат (он был избран в кубанский парламент в сентябре 2017 года) является секретарем Комитета по вопросам использования природных ресурсов и экологической безопасности.