Суд принудительно госпитализировал свердловчанку с COVID-19

Жительницу Березовского в Свердловской области принудительно госпитализировали по решению городского суда. У женщины был выявлен коронавирус, но она отказалась ложиться в больницу, хотя предписание врачей было именно таким.

"Региональное управление Роспотребнадзора обратилось в суд с административном иском. Ответчик указала, что будет лечиться самостоятельно дома, соблюдая правила самоизоляции", - пояснила "РГ" пресс-секретарь областной инстанции Екатерина Масленникова.

Суд встал на сторону медиков и надзорных органов: пациентку поместили в инфекционное отделение больницы, где она пробудет до выздоровления и отрицательных тестов на COVID-19.

Напомним, сегодня еще 135 случаев заболевания лабораторно подтвердили в Свердловской области. Таким образом, число заболевших составило 3134. За все время эпидемии скончались восемь жителей Среднего Урала.