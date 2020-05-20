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20.05.2020 10:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Восьмой пациент с COVID-19 скончался в Свердловской области

Текст: Татьяна Воробьева

Еще 135 случаев COVID-19 лабораторно подтвердили в Свердловской области. Таким образом, к этому дню число заболевших в регионе превысило три тысячи человек и составило 3134.

"Зарегистрирована еще одна смерть пациента с коронавирусной инфекцией", - передает оперштаб. Это восьмой по счету летальный исход в области.

Фото: Пресс-служба УГМУ
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Центр гигиены и эпидемиологии выявил вирус у 88 жителей Екатеринбурга и ряда других муниципалитетов. В статистику попал так же житель другого региона.

Состояние 11 человек врачи по-прежнему оценивают как тяжелое, у 109 человек - состояние средней тяжести. За время эпидемии медики вылечили 890 человек.

"Опаснее всего COVID-19 для пожилых людей, - напоминают в оперштабе. - И хотя возрастные свердловчане в массе своей продолжают оставаться на самоизоляции и берегут (в больницах таких пациентов сравнительно немного - около 15 процентов), случаи заболевания среди уральцев старше 65 лет всегда вызывают у врачей особую тревогу".

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Пандемия коронавируса COVID-19

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