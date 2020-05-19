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19.05.2020 20:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Свердловской области скончался седьмой пациент с COVID-19

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)

За минувшие сутки на Среднем Урале выявлено 138 новых случаев коронавирусной инфекции. Также, по данным регионального опештаба, зарегистрирована смерть еще одного пациента. Таким образом, количество жертв COVID-19 в регионе достигло семи человек.

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Новые случаи вируса в основном выявлены у екатеринбуржецв (90 человек). Также это жители Артемовского, Асбеста, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Ирбита, Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Первоуральска и ряда других городов.

Общее количество зарегистрированных случаев составляет на сегодня 2999. Состояние 12 пациентов врачи оценивают как тяжелое.

Напомним, накануне губернатор принял решение не торопиться с отменой особого режима в регионе и отдельные его требования (например, масочный режим и самоизоляция для пожилых людей) сохранить до 25 мая. Одна из причин - вспышка вируса в логистической компании, которая развозит товары по крупной торговой сети, магазины которой есть по всей области.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Пандемия коронавируса COVID-19

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