Уральский автозавод оскорбила реклама с образом рабочего

Автомобильный завод "Урал" в городе Миасс Челябинской области обратился в УФАС с жалобой на рекламу пивного бара с изображением рабочего и лозунгом "Смена позади за наградой заходи".

Представители предприятия считают, что подобная реклама формирует ложное мнение о пристрастии автозаводчан к пенному напитку и тем самым порочит деловую репутацию предприятия, сообщили в среду в антимонопольном ведомстве.

Как выяснилось, оскорбивший автозавод рекламный плакат размещен на фасаде пивбара в Миассе. Кроме лозунга и рабочего в каске, на изображении также находятся грузовики на производственной площадке. При этом в городе есть только один производитель грузовых автомобилей и шасси. А потому содержание рекламы формирует представление о том, что по окончании каждой смены в пивбаре выпивают работники автозавода.

Кроме того, по мнению специалистов, расположенный на фасаде здания плакат противоречит требованиям закона, запрещающим размещать рекламу алкогольной продукции на стационарных конструкциях и использовать в ней образы людей. Предупреждения о вреде чрезмерного потребления алкоголя на плакате также не обнаружилось.

Челябинское УФАС России запросила все необходимые документы на размещение рекламной конструкции бара. В случае нарушения закона "О рекламе" собственники плаката могут быть привлечены к административной ответственности, отметили в ведомстве.