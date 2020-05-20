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20.05.2020 12:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Екатеринбурге выявили COVID-19 у водителей еще одного автопарка

Текст: Юлия Мякишева

У семерых работников екатеринбургского автотранспортного предприятия № 6, которое обслуживает городские автобусы, подтвердился коронавирус.

Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков на брифинге оперативного штаба региона по борьбе с инфекцией.

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- Инцидент неприятный, но его удалось быстро выявить. Все шестеро были госпитализированы. 48 контактных были переведены на карантин, они соблюдают строгую изоляцию от остального водительского состава. Были взяты тесты на коронавирусную инфекцию, и, к сожалению, диагноз подтвердился еще у одного водителя. Болезнь протекала бессимптомно. Все эти люди пока на карантине. По всему остальному водительскому составу проводится выборочное тестирование, - сказал Старков.

Министр также прокомментировал, куда можно обратиться, если в общественном транспорте кондукторы или водители не соблюдают масочный режим. В Екатеринбурге это проще всего сделать через городской комитет по транспорту. В области - через минтранс и горячую линию управления автомобильных дорог. Сотрудники предприятий также могут оставлять свои жалобы через эти каналы связи.

Старков заметил, что в регионе проверкой правил занимаются специальные контрольные группы.

Напомним, это не первая вспышка заболевания среди работников общественного транспорта. Ранее "РГ" писала о выявленных случаях на еще одном предприятии Екатеринбурга.

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