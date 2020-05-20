В курганском селе на въезде выставили патруль из-за вспышки COVID-19

В селе Затеченское Далматовского района, где выявили сразу девять случаев заболевания коронавирусом, организовано дежурство патрульных автомобилей, сообщает оперативный штаб региона.

Патрульная бригада контролирует въезд и выезд из населенного пункта. В самом селе специалисты обрабатывают с помощью поливальной машины и специальных ранцев улицы и общественные места. Кроме того, проводятся подворовые обходы, жителям рассказывают о мерах предосторожности и вручают памятки с номерами телефонов, на которые можно позвонить в случае малейших подозрений на инфекцию. Всем, кто мог контактировать с зараженными, вручают постановление об изоляции. Если есть признаки ОРВИ, проверяют на коронавирусную инфекцию. В селе работают два магазина, которые просят посещать только в масках и перчатках.

По данным регионального Роспотребнадзора на 20 мая, в области зафиксировано 150 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки выявлено 17 новых случаев COVID-19, из них 13 - в Далматовском районе (в числе заболевших - медицинские работники местной больницы).

Всего в регионе 66 процентов завозных случаев COVID-19, у более чем половины пациентов болезнь протекала бессимптомно. 54 человека выздоровели и выписаны.