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20.05.2020 15:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В курганском селе на въезде выставили патруль из-за вспышки COVID-19

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

В селе Затеченское Далматовского района, где выявили сразу девять случаев заболевания коронавирусом, организовано дежурство патрульных автомобилей, сообщает оперативный штаб региона.

Фото: iStock
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Патрульная бригада контролирует въезд и выезд из населенного пункта. В самом селе специалисты обрабатывают с помощью поливальной машины и специальных ранцев улицы и общественные места. Кроме того, проводятся подворовые обходы, жителям рассказывают о мерах предосторожности и вручают памятки с номерами телефонов, на которые можно позвонить в случае малейших подозрений на инфекцию. Всем, кто мог контактировать с зараженными, вручают постановление об изоляции. Если есть признаки ОРВИ, проверяют на коронавирусную инфекцию. В селе работают два магазина, которые просят посещать только в масках и перчатках.

По данным регионального Роспотребнадзора на 20 мая, в области зафиксировано 150 случаев новой коронавирусной инфекции. За последние сутки выявлено 17 новых случаев COVID-19, из них 13 - в Далматовском районе (в числе заболевших - медицинские работники местной больницы).

Всего в регионе 66 процентов завозных случаев COVID-19, у более чем половины пациентов болезнь протекала бессимптомно. 54 человека выздоровели и выписаны.

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