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Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор разъяснил, кого накажут за нарушение "масочного режима"

Текст: Елена Манукиян
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Покупателей без масок имеют право не пустить в магазин в случае введенного режима применения средств индивидуальной защиты, сообщили "РГ" в Роспотребнадзоре.

На сайте ведомства опубликованы разъяснения о правомерности отказа потребителям товаров и услуг в допуске в торговые организации. В документе говорится, что при наличии в регионе официального указания в виде нормативного документа на ношение масок в общественном месте, требование становится обязательным для всех граждан.

Фото: iStock
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"В том случае, когда введен так называемый "масочный режим", любое появление физического лица в общественном месте без маски будет иметь признаки противоправного деяния (действия), направленного на создание угрозы не только собственной безопасности, жизни и здоровью, но и безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому благополучию иных лиц", - следует из разъяснений.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, в случае игнорирования указания о ношении средств индивидуальной защиты и появлении без маски в магазине или общественном транспорте, нарушителя могут оштрафовать. Решение о применение штрафных санкций за нарушение "масочного режима" принимается на уровне регионов. Вилка штрафов для физических лиц предусмотрена ст. 20.6.1 в КоАП РФ и составляет от 1 тыс до 30 тыс рублей.

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