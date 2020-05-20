Россия подарила Жировичскому монастырю в Беларуси 12 колоколов

Дюжину колоколов, вес самого большого из которых превышает четыре тонны, переданы в дар от России Свято-Успенскому Жировичскому ставропигальному мужскому монастырю в честь 500-летия основания этой обители в Гродненской области. Об этом информирует 20 мая пресс-служба посольства Российской Федерации в Беларуси, уточнив, что они были отлиты на воронежском "Колокололитейном Заводе Анисимова".

Как уже сообщал "СОЮЗ", православные верующие 20 мая празднуют явление одной из наиболее почитаемых христианских святынь - иконы Жировичской Божией Материи, которая находится в Успенском соборе монастыря и считается покровительницей Беларуси.

Подарок от братской страны на юбилей монастыря и обретение иконы, поясняет сетевое издание парламентского собрания Союзного государства, представляет комплект из 12 колоколов, временную звонницу и колокольню. На большом колоколе отлита надпись: "Попечением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, президента республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко".

Финансирование проекта осуществлялось при поддержке банка и правительства Новгородской области, а расходы по строительству монастырской колокольни взяло на себя администрация Свердловской области.

Фото: БЕЛТА

Местные издания напоминают, что впервые явление чудотворной иконы произошло в местечке Жировичи еще в последней четверти XV века. Правда, спустя столетие церковь, в которой она находилась, сгорела. Но спустя какое-то время деревенские дети, возвращаясь из школы, увидели в ярком сиянии женщину необычайной красоты, которая сидела на камне с иконой в руках. Они позвали взрослых, которые и обнаружили на камне утраченную во время пожара Жировичскую икону, а перед ней - зажженную свечу.

В память об этом чуде на месте сгоревшей церкви и был возведен каменный собор, в 1730 году в нем состоялась торжественная коронация иконы. Ее чудесное явление, рассказывают старожилы, сделали местный храм местом постоянного паломничества. Как и сотни лет назад, к стенам мужского монастыря поклониться святыне идут верующие не только из Союзного государства, но и Украины, стран Балтии и Польши.

Планировалось, что главные юбилейные мероприятия должны были состоятся в эти майские дни. Однако в связи с эпидемиологической обстановкой в стране торжества перенесены на более поздний срок.