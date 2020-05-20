В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2020 № 681 "Об утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат тимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией" в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 03.04.2020 № 70 "Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 "О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV" изменение, изложив пункт 2.14.3 в следующей редакции:

"2.14.3. Ввести ограничительные мероприятия, предусматривающие особый режим работы государственных учреждений, осуществляющих социальное обслуживание граждан в стационарной форме, а также государственных казенных учреждений здравоохранения Самарской области, подведомственных министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области, в виде временной изоляции (обсервации) проживания в них получателей социальных услуг (воспитанников), работников указанных учреждений исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней (далее -особый режим работы).

Установить, что сроки введения особого режима работы, а также порядок действий руководителей указанных в абзаце первом настоящего пункта государственных учреждений определяются приказами министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.".

2. Установить, что в 2020 году работникам государственных учреждений, осуществляющих социальное обслуживание граждан в стационарной форме, подведомственных министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области (далее -учреждения), оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, в случае введения ограничительных мероприятий, предусматривающих особый режим работы учреждений (временную изоляцию (обсервацию) проживания в них получателей социальных услуг, работников исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней) (далее - особый режим работы), за период действия особого режима работы предоставляются выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в следующих размерах (за работу в течение одной рабочей смены):

а) врачам - в случае невыявления в учреждении новой коронавирусной инфекции 40 тыс. рублей, в случае выявления - 60 тыс. рублей;

б) среднему медицинскому персоналу, в том числе фельдшерам, медицинским дезинфекторам, лаборантам, медицинским сестрам по массажу, медицинским сестрам процедурной, медицинским сестрам по физиотерапии, старшим медицинским сестрам, инструкторам по лечебной физкультуре, инструкторам-методистам по лечебной физкультуре, -в случае невыявления в учреждении новой коронавирусной инфекции 25 тыс. рублей, в случае выявления - 35 тыс. рублей;

в) социальным работникам, специалистам по социальной работе, специалистам по работе с семьей, специалистам по реабилитационной работе в социальной сфере, психологам в социальной сфере, педагогическим работникам, в том числе воспитателям, инструкторам по

труду, логопедам, музыкальным руководителям, педагогам-библиотекарям, педагогам-организаторам, педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-дефектологам, учителям-логопедам, административно-управленческому персоналу, - в случае невыявления в учреждении новой коронавирусной инфекции 25 тыс. рублей, в случае выявления - 35 тыс. рублей;

г) младшему медицинскому персоналу, в том числе сестрам-хозяйкам, санитарам, а также сиделкам (помощникам по уходу), - в случае невыявления в учреждении новой коронавирусной инфекции 15 тыс. рублей, в случае выявления - 20 тыс. рублей;

д) техническому персоналу, персоналу, занятому на иных должностях, - в случае невыявления в учреждении новой коронавирусной инфекции 10 тыс. рублей, в случае выявления - 15 тыс. рублей.

3. Правительству Самарской области утвердить порядок осуществления выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам государственных учреждений, осуществляющих социальное обслуживание граждан в стационарной форме, подведомственных министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, порядок определения объема и условия предоставления субсидий в 2020 году государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим социальное обслуживание граждан в стационарной форме, подведомственным министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

4. Установить, что расходное обязательство, возникающее в результате принятия настоящего постановления, исполняется за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.05.2020 № 1276-р, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке на 2020 год министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области как главному распорядителю средств областного бюджета.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 23 апреля 2020 года.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров







