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Рубрика: Общество

В Китае в 1000-летней могиле найден "сказочный мост" в загробный мир

Текст: Денис Передельский
Фото: www.news.cn Фото: www.news.cn
Фото: www.news.cn

Китайские археологи при проведении раскопок в провинции Хунань в центре страны обнаружили гробницу, относящуюся к периоду правления династии Северная Сун (960-1127 годы нашей эры), в которой был устроен "мост в загробный мир" для погребенной семейной пары.

Об открытии рассказало агентство "Синьхуа". Оно было сделано в деревне Наньфентан, расположенной рядом с городом Нинсян. Археологи раскопали там гробницу возрастом около 1000 лет, относящуюся к династии Северная Сун.

Фото: AP Photo/Ariel Schalit
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Внутри были обнаружены скелеты, предположительно, супругов, похороненных вместе. По данным провинциального Научно-исследовательского института культурных реликвий и археологии, гробница является частью крупного погребального комплекса, который был обнаружен еще в 2007 году. Однако данный объект был найден только в этом году, когда возле деревни начали прокладывать скоростную автомагистраль.

Гробница состоит из двух погребальных камер, которые соединены друг с другом крошечным окном. В древнем Китае такие окна называли сказочными или волшебными мостами. По словам Яна Нинбо, научного сотрудника института, "сказочный мост" был устроен для того, чтобы семейная пара могла продолжить свой брак и в загробной жизни.

При этом археолог отметил, что семейные захоронения в тот период времени были широко распространены. Однако "сказочный мост" встречается в таких гробницах очень редко.

К слову, в этом же районе была раскопана и еще одна усыпальница, предположительно, относящаяся к периоду правления династии Восточная Хань (25-220 годы нашей эры). В ней археологи обнаружили 13 ритуальных предметов, в том числе металлическую и глиняную посуду.

Напомним, несколькими днями ранее в провинции Хэбэй на севере Китая археологи обнаружили комплекс гробниц, относящихся к периоду правления династии Тан (618- 907 годы нашей эры). В них были найдены медные монеты эпохи Кайюань - "золотого века" в истории Китая.

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