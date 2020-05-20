Совфед одобрил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Страховщики получат право повышать или уменьшать тариф в зависимости от того, насколько строго водитель соблюдает правила. Таким образом, нарушители будут платить за обязательное страхование больше, чем законопослушные водители.

Грубым нарушителем ПДД будет считаться водитель, который в течение года неоднократно привлекался к административной ответственности за превышение скорости более чем на 60 км/ч, садился за руль в состоянии алкогольного опьянения, выезжал на встречную полосу либо "проскакивал" на красный свет. Все эти нарушения должны быть зафиксированы сотрудниками дорожной полиции, данные с камер видеофиксации учитываться не будут.

Также стоимость полиса будет зависеть от назначения автомобиля. Для тех, кто им пользуется в личных целях, тариф будет меньше, для тех, кто работает в такси, - больше.

Кроме того, в закон включена норма, позволяющая до 30 сентября 2020 года оформлять полисы ОСАГО без представления диагностической карты. При этом страхователь обязан не позднее 31 октября 2020 года представить страховщику диагностическую карту либо свидетельство о прохождении техосмотра.