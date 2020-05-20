В Бразилии побит рекорд по количеству жертв коронавируса за сутки

Число жертв коронавируса в Бразилии впервые с начала эпидемии превысило тысячу за сутки. Официальный минздрав страны опубликовал обновленные данные.

"Рекордным за минувшие сутки стало число новых случаев заболевания коронавирусом (17 408) и летальных исходов, вызванных осложнениями от болезни (17 971). Общее число инфицированных SARS-CoV-2 в Бразилии выросло до 271 628 человек", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Эпицентр заражения в стране - штат Сан-Паулу, где почти 66 тысяч заболевших. Далее идет штат Сеара, в котором инфицированы 28 тысяч 112 человек, а за ним следует Рио-де-Жанейро - здесь 27 тысяч 805 случаев заражения. Бразилия лидирует среди латиноамериканских стран по количеству подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом и связанных с ним смертей. По оценкам специалистов, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в стране стабилизируется лишь к июлю.

Вспышка новой болезни впервые была зарегистрирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае, а уже 11 марта ВОЗ объявила о пандемии.