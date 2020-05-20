В Госдуму внесли проект о выводе дефицитных товаров из-под контрсанкций

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий отказаться от так называемых контрсанкций при закупке дефицитных товаров, не имеющих аналогов в России либо производимых в недостаточном объеме. Конкретный перечень товаров будет определять правительство.

Данный законопроект внесли сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк.

Ранее "РГ" сообщала, что, в частности, речь идет о товарах медицинского назначения, например, масках, защитной одежде.

"Когда речь идет о защите здоровья и безопасности граждан России, меры противодействия, на наш взгляд, не должны распространяться на такого рода продукцию", - заявил Константин Косачев.

Авторы документа подчеркнули, что принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов из средств федерального бюджета.