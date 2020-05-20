В Латвии отреставрировали уникальный советский спорткар

В Латвии вернули к жизни уникальный советский спорткар - двухместный родстер "Ленинград", его в 1953 году построил ленинградский автоспортсмен и конструктор Аркадий Бабич.

Этот автомобиль несколько лет назад в обычной доске объявлений нашел известный автоисторик и коллекционер Владимир Киреев.

Машина находилась в плачевном состоянии - несущий трубчатый каркас кузова сильно проржавел, стальные внешние панели частично сгнили, недоставало части агрегатов и деталей. Киреев выкупил автомобиль за 350 000 рублей и отправил его на реставрацию к знакомым специалистам в Латвию. Полное восстановление машины потребовало вложений в размере нескольких сотен тысяч евро.

Как и в 1953 году, автомобиль оснастили 3,5-литровой рядной "шестеркой" мощностью 90 л.с. от автомобиля ГАЗ-12 ЗИМ. Максимальная скорость машины составляет 180 км/ч, что для 50-х - совсем неплохо.

Кузов родстера окрасили по двухцветной схеме: верх - темно-бордовый, низ - кремовый. В оригинале машина была окрашена также - оттенки подобрали по цветной фотографии, сделанной в 1958 году американским фотографом Джоном Шульцем. Этот мужчина путешествовал по Европе - и посетил СССР. Во время прогулки по Ленинграду его внимание привлек припаркованный у бордюра необычный родстер - Шульц остановился и "щелкнул" его на фотоаппарат.