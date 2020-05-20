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20.05.2020 12:55
Рубрика: ПДД

В Москве отменили 846 штрафов за ошибки в привязке машины к пропуску

Текст: Ирина Огилько
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

За минувшие сутки отменено еще 179 штрафов, в результате за три дня общая сумма отмененных штрафов за ошибки водителей в привязке номера машины к цифровому пропуску оставила 846. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
О штрафах граждан будут уведомлять через портал госуслуг

- Вчера отменили еще 179 штрафов по незначительным ошибкам в номерах авто. Общая цифра - 846. Будьте аккуратны, - сообщает департамент транспорта.

Отметим, что ранее департамент транспорта столицы отмечал, что число машин, перемещающихся по городу без привязки к цифровому пропуску не превышает трех процентов.

Напомним, что в случае ошибки обжаловать штраф можно на двух порталах mos.ru и avtokod.mos.ru.