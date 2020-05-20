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Рубрика: В мире

В Раде призвали жестко отреагировать на разговор Байдена и Порошенко

Текст: Александр Гусаров
Джо Байден (слева) и Петр Порошенко. Фото: Николай Лазаренко/РИА Новости Джо Байден (слева) и Петр Порошенко. Фото: Николай Лазаренко/РИА Новости
Джо Байден (слева) и Петр Порошенко. Фото: Николай Лазаренко/РИА Новости

Спецслужбы и правоохранительные органы страны должны жестко отреагировать на публикацию скандальной аудиозаписи разговоров экс-главы государства Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил спикер Верховной раде Украины Дмитрий Разумков.

Фото: Drew Angerer/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP
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По словам украинского законодателя, источник утечки не столь важен. Он считает, что важнее установить, правда ли то, что обсуждали собеседники на пленках. В близких к Порошенко политическим силам публикацию телефонных разговоров предсказуемо назвали "российской провокацией".

Ранее внефракционный депутат Рады Андрей Деркач распространил переданные ему "журналистами-разоблачителями" записи переговоров Байдена и Порошенко. На пленке экс-президент Украины в заискивающей форме отчитывается перед человеком "номер два" в Белом доме, обсуждает с ним вопросы украинской внутриполитической жизни и говорит о предоставлении миллиарда долларов за отставку генерального прокурора страны Виктора Шокина.

В то же время издание "Украинская правда" сообщило о начале расследования офисом генпрокурора страны по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении Порошенко. К середине прошлого года было открыто не менее пяти таких дел, включая расследование о попытке захвата государственной власти через введение военного положения в стране и предательстве национальных интересов.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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