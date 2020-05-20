В Раде призвали жестко отреагировать на разговор Байдена и Порошенко

Спецслужбы и правоохранительные органы страны должны жестко отреагировать на публикацию скандальной аудиозаписи разговоров экс-главы государства Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил спикер Верховной раде Украины Дмитрий Разумков.

По словам украинского законодателя, источник утечки не столь важен. Он считает, что важнее установить, правда ли то, что обсуждали собеседники на пленках. В близких к Порошенко политическим силам публикацию телефонных разговоров предсказуемо назвали "российской провокацией".

Ранее внефракционный депутат Рады Андрей Деркач распространил переданные ему "журналистами-разоблачителями" записи переговоров Байдена и Порошенко. На пленке экс-президент Украины в заискивающей форме отчитывается перед человеком "номер два" в Белом доме, обсуждает с ним вопросы украинской внутриполитической жизни и говорит о предоставлении миллиарда долларов за отставку генерального прокурора страны Виктора Шокина.

В то же время издание "Украинская правда" сообщило о начале расследования офисом генпрокурора страны по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении Порошенко. К середине прошлого года было открыто не менее пяти таких дел, включая расследование о попытке захвата государственной власти через введение военного положения в стране и предательстве национальных интересов.