В России упало число страховых случаев по ОСАГО и приобретенных полисов

Количество заключенных договоров за первые четыре месяца этого года снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 2 процента - с 12,4 до 12,1 миллиона полисов. Это произошло из-за карантинных мер, введенных в апреле по всей стране, считает президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

По его словам, снижение могло бы гораздо значительнее, если бы не возможность оформить полис ОСАГО в электронном виде.

Также из-за карантинных ограничений, вызвавших уменьшение интенсивности дорожного движения и количества ДТП, упало и число заявленных и урегулированных страховых случаев. Количество заявленных убытков снизилось на 18,7 процента, с 827,4 до 672,9 тысячи случаев, урегулированных - на 7,5 процента, с 779,2 до 721 тысячи. По этой же причине на 3,1 процента уменьшилась общая сумма выплат - с 51,9 до 50,3 миллиарда рублей.

Одновременно с этим продолжает снижаться средняя стоимость полиса ОСАГО. За период с января по апрель она опустилась еще на 0,2 процента - с 5406 до 5395 рублей. Правда, средняя стоимость полисов для автомобилей физических лиц не изменилась, составив 5408 рублей.

Но продолжила расти средняя выплата по страховым случаям, увеличившись за этот же период на 4,7 процента, с 66 616 до 69 756 рублей.

Из-за уменьшения количества заключенных договоров и средней премии снизились и общие сборы по ОСАГО: с 67,00 до 65,52 миллиарда рублей.

- Мы видим, что ситуация с убыточностью в ОСАГО продолжает оставаться критической, - говорит Игорь Юргенс. - Поэтому принятие Госдумой и Советом Федерации поправок в закон об обязательной "автогражданке", позволяющих страховым компаниям устанавливать водителям более индивидуальный тариф, зависящий от их реального уровня убыточности - это большая и своевременная поддержка для автолюбителей. После начала реформы по индивидуализации тарифов мы зафиксировали снижение средней премии по ОСАГО на 5 процентов за год, что является хорошим результатом и показывает, что индивидуализация тарифов выгодна автовладельцам.

Напомним, сегодня Совет Федерации утвердил поправки в закон об ОСАГО. Та часть поправок, которая касается индивидуализации тарифов вступит в силу через 90 дней после их официального опубликования.

Речь идет о возможности компаниям устанавливать персональный тариф для каждого автовладельца в рамках тарифного коридора. Также, появляется новый коэффициент, который будет увеличивать стоимость полиса, в зависимости от количества грубых нарушений правил дорожного движения. Речь идет о таких нарушениях, как проезд на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу и превышение скорости более чем на 60 км/ч. Но за исключением случаев, когда нарушение выявлено автоматическими комплексами фотовидеофиксации. И, конечно, за управление в нетрезвом виде.

Та часть поправок, которая касается возможности продавать полисы без техосмотра, вступит в силу в день опубликования документа. Напомним, что согласно этой поправке до 30 сентября автовладелец может приобрести полис без диагностической карты. Вводится эта норма потому, что в связи с карантинными мерами, пройти техосмотр сейчас практически невозможно. Но после 30 сентября до 31 октября автовладелец должен будет предоставить страховщику диагностическую карту. Иначе, если случится авария, то страховщик возместит ущерб пострадавшему, а автовладельцу выставит регресс.