В США арестовали подозреваемых в организации побега Карлоса Гона из Японии

Американские правоохранители задержали двоих мужчин, которые подозреваются в организации побега экс-главы корпорации Nissan Карлоса Гона из Японии.

Ранее топ-менеджер находился в Токио под подпиской о невыезде из-за выдвинутых в его отношении обвинений в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов.

Как передает газета "Асахи симбун", полиция США арестовала бывшего спецназовца Майкла Тейлора и его сына Питера. В ближайшее время оба должны предстать перед судом.

Напомним, что Карлос Гон 29 декабря прошлого года совершил дерзкий побег из Японии. Следствие полагает, что предпринимателю помогли покинуть территорию островного государства как минимум трое иностранных граждан.

В этот день Карлос Гон вышел из своего дома в Токио, после чего добрался до квартала Роппонги. Там он встретился с американцами. Через некоторое время все трое на такси доехали до железнодорожной станции Синагава. Оттуда на скоростном поезде компания отправилась в Осаку.

В этот же день компания прибыла в одну из гостиниц рядом с аэропортом Кансай. Через некоторое время американцы покинули отель с двумя тележками, на которых лежали большие коробки из-под музыкального оборудования.

Мужчины появились с багажом в аэропорту и после оформления необходимых процедур сели в бизнес-джет. Крупногабаритный груз при этом досмотру не подвергался и даже не просвечивался рентгеном. В итоге самолет беспрепятственно вылетел в Стамбул. В Турции Карлос Гон пересел на другой борт, который доставил его в Ливан.

Следствие полагает, что бизнесмен укрылся в одной из коробок. По некоторым данным, оказать существенную поддержку бизнесмену в организации побега могла его жена Кэрол. Она встречала своего супруга в Бейруте.

Японские власти намерены добиваться выдачи Карлоса Гона. Соответствующий запрос направлен в Интерпол.