Видео: байкер сурово поплатился за то, что проскочил терминал без оплаты

Дважды наказывать за один и тот же проступок ни в одной правовой системе нельзя, но за некоторые ситуации на дороге нарушителям приходится расплачиваться и два, и три раза, а иногда и больше. И их, превышающих скорость и игнорирующих знаки с разметкой, нам, признаться, ничуть не жалко. Поделом!

В бразильском штате Парана (юг страны на границе с Уругваем и Парагваем) мотоциклист решил схитрить и проскочить терминал для оплаты без внесения оплаты. На середине трассы BR-369 в Корбелии он пристроился в хвост за грузовиком и попытался проехать до того, как опустится шлагбаум. Но ошибся в расчетах на какую-то долю секунды.

Шлагбаум по касательной слегка задел хитроумного байкера и, покачнувшись, наш герой не справился с управлением и вылетел из седла. Не желая обращать на себя чужое внимание (контролеры терминала оплаты, который он проигнорировал, находились в десятке метров от него), он с трудом взгромоздился на своего железного коня и кое-как уехал с места аварии. Но недалеко: кровоточащие мелкие травмы дали о себе знать.

Он обратился за помощью в медпункт на трассе, соврав, что причиной травм стал наезд на выбежавшую на дорогу собаку. Его показания были проверены и расценены как наглое вранье, а дальше заработал маховик бразильской системы наказаний.

Вместо 8 реалов (около 100 рублей) за проезд по платному участку ему пришлось заплатить штраф в 195 реалов. А за отказ пройти проверку на алкотестере - еще 2 934 реала. Таким образом общая "экономия" за проезд без оплаты составила минус 3 120 реалов (около 40 тысяч рублей), а травмы при падении и мелкие повреждения байка стали бесплатным, но не очень приятным бонусом.