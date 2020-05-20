vivo V19: элегантная простота и серьезные возможности

Фото: Владимир Болотин

Дизайн и экран

Глянцевый пластиковый корпус с округлыми углами, большой экран и модуль камеры с четырьмя объективами - так можно коротко описать V19.

Размеры комфортны для ладони, смартфон не скользит в руке и не отягощает карман, кнопки управления расположены на правой грани, угадываются безошибочно.

Дисплей у этой модели имеет диагональ 6,44 дюйма, разрешение AMOLED-экрана 1080х2400 точек (то есть Full HD+). Соотношение сторон у дисплея - 20:9.

Благодаря матрице все цвета насыщенные, картинка яркая и контрастная, с настоящим черным цветом. При этом можно настроить цвет под себя, выбрав из трех режимов: стандартного, нормального (ближе к теплому свечению) или яркого (ближе к холодному). Кроме того, при необходимости в каждом режиме можно подкрутить теплоту или холод. Не забыта и функция "защиты глаз", когда все цвета становятся более теплыми.

Моноброви, челки и каплевидные вырезы уходят в прошлое, производители теперь встраивают камеры в экран, аккуратно вырезая отверстие под объектив. У vivo V19 именно такое решение - глазок селфи-камеры расположился в верхнем правом углу.

Фото: Владимир Болотин

Начинка и автономность

Построена модель V19 на платформе Qualcomm Snapdragon 675. Этот чип содержит восьмиядерный процессор на 11-нанометровом техпроцессе, графику Adreno 612, работает с оперативкой 8 Гб и флеш-накопителем емкостью 128 Гб.

Если места для контента будет не хватать, можно поставить карту памяти. Карта не будет занимать слот для сим-карты, поэтому можно использовать для связи две симки. Впрочем, удобнее использовать онлайн-хранилища и сливать фотки и видео туда, чтобы были под рукой на всех устройствах.

Смартфоны vivo всегда отличались мощными аккумуляторами, и у V19 он тоже внушительный - 4500 мАч. Этого вполне может хватить на полтора дня - правда, при не самом активном использовании. А с обычным сценарием - день продержится и, может, даже ночь простоит. Кроме того, есть поддержка быстрой зарядки.

Операционная система - Android 10, обернутый в фирменную оболочку Funtouch OS. Это позволяет управлять смартфонам жестами, кастомизировать внешний вид, функционал быстрого меню, анимационные эффекты и многое другое.

Камеры и возможности

Фронтальная камера vivo V19 получила матрицу 32 Мп. Селфи можно снимать и ночью или при плохом освещении. Нет, вспышки нет, но есть режим Super Night Mode - сразу несколько кадров склеиваются в одну фотографию. Имеется портретный режим с эффектом боке (на основе искусственного интеллекта) и HDR-съемка, ну и бьютификация как всегда на месте .

Основная камера состоит из четырех модулей, которые собраны на прямоугольной площадке - в лучших трендах 2020 года.

Первый модуль - это основной объектив 48 Мп. Правда, чтобы снять фото в таком разрешении, нужно выбрать соответствующий режим в настройках. По умолчанию снимки будут в разрешении 12 Мп. Классная фишка - сохранение кадров в режиме RAW - порадует тех, кто любит возиться с постобработкой фотографий.

Второй модуль - сверхширокоугольный объектив 8 Мп. Больше обзор, больше объектов и деталей на фото, интереснее результат. Отличная возможность снимать панорамы без вращения смартфоном.

Третий модуль - макрообъектив 2 Мп. Четвертый - 2 Мп для определения глубины кадра во время портретной съемки и создания эффекта боке.

Снимать камере помогает искусственный интеллект, поэтому фотографии всегда будут хорошего качества, даже ночью. Автоматическая фокусировка, определение сцен, распознавание улыбок - все для удобства, простоты съемки и качественного результата.

Фото: Владимир Болотин

Итоги

В процессе использования у меня была одна проблема - выскакивала ошибка, связанная с IMEI-кодом, но это, скорее всего, было связано с тем, что образец тестовый и для продажи не предназначен.

В остальном смартфон проявил себя с лучшей стороны, фотоальбом пополнился классными снимками и роликами. Никаких тормозов во время работы, отличная эффективность в режиме мультизадочности. Во время игр аппарат почти не грелся. А функция всегда включенного экрана красиво выделяла смартфон среди других на столе - члены семьи не путали мой девайс со своими.

Стоит ли говорить про NFC? Он в наличии и это очень здорово. Вообще, радует, что бесконтактная становится стандартом и для среднего класса.

Тем, кто не может жить без проводов - оставили разъем 3,5 мм. Впрочем, если предпочитаешь беспроводные "затычки", то тут Bluetooth стандарта 5.0 - связь будет надежная, звук чистый.

Что касается цены и старта продаж, то тут пока есть некоторая неопределенность - ожидается, что в России vivo V19 появится летом. И это пока вся информация, к сожалению.