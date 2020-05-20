Женщина взыскала с дилера 6,4 млн рублей за ужасный запах в салоне Cadillac

Останкинский суд Москвы удовлетворил иск женщины, купившей несколько лет назад в автосалоне Cadillac Escalade. Дилер должен выплатить 6,4 миллиона рублей за неприятный запах в салоне, который по результатам проверки являлся следствием производственного недочёта и мог нанести существенный вред здоровью.

В 2017 году предприниматель Ника Осадчая купила в лизинг с последующим правом выкупа Cadillac Escalade, который недолго радовал новую владелицу.

"В период гарантийного срока в автомобиле стали выявляться различные производственные недостатки, а именно - с включенным отопителем салона в машине присутствовал резкий неприятный запах, который не выветривался через открытое окно, - цитирует ТАСС материалы дела. - Истец обратилась в сервисный центр для диагностики и устранения неисправности, но причина неисправности установлена не была, в автомобиле лишь промыли агрегаты, в результате чего запах уменьшился, но не исчез".

В процессе эксплуатации Осадчая заметила ухудшение самочувствия, симптомы были похожи на аллергическую реакцию. Аналогичные признаки появились у её ребёнка. После замеров воздуха на наличие вредных летучих соединений экспертами-экологами выяснилось, что пары этиленгликоля и ряда других веществ превышают допустимые нормы. В присутствии представителей дилерского центра независимые эксперты разобрали салон и сделали вывод, что автомобиль имеет технические недочёты производственного характера.

Согласно постановлению суда, автосалон должен выплатить Осадчей 5,26 миллиона рублей за внедорожник, неустойку в размере 200 тысяч, 10 тысяч за моральный вред, 800 тысяч штрафа, 70,4 тысячи за судебные расходы и 60 тысяч рублей госпошлины.

Можно сказать, что дилер отделался максимально легко, потому что истец требовал почти 16 миллионов рублей компенсации за автомобиль, расходы на аренду другого транспортного средства, проведение экспертиз и моральный вред, а также 50 миллионов неустойки за просрочку выплат после подачи претензии.