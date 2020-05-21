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21.05.2020 13:07
Рубрика: В мире

Абэ объявил о досрочной отмене режима ЧС еще в трех регионах Японии

Текст: Александр Ленин (Токио)
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ досрочно отменил действие режима ЧС на территории еще трех регионов островного государства. Эпидемиологическая обстановка позволила снять ограничительные меры в Осаке, Киото и префектуре Хёго.
Фото: Александр Ленин/РГ Фото: Александр Ленин/РГ
Фото: Александр Ленин/РГ

Между тем в северном губернаторстве Хоккайдо, Токио и находящихся по соседству со столичным мегаполисом префектурах Канагава, Сайтама и Тиба "особое положение" пока остается в силе.

Глава японского кабинета министров отметил, что 25 мая обсудит с представителями правительственного штаба по борьбе с распространением коронавируса перспективы снятия режима ЧС на всей территории страны, сообщает телерадиокомпания NHK.

Фото: AP Photo/Koji Sasahara
Как Япония справляется с коронавирусом

По последним данным, в Японии зарегистрировано более 16,4 тысячи заразившихся COVID-19. Это без учета 712 заболевших из числа пассажиров и экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Больше всего пациентов с положительными пробами на инфекцию - около 5 тысяч человек - выявлено в Токио. Впрочем, в последние недели динамика распространения COVID-19 на японских островах значительно снизилась. Ежедневно там выявляют по несколько десятков вновь инфицированных.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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