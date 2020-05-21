Абэ объявил о досрочной отмене режима ЧС еще в трех регионах Японии

Между тем в северном губернаторстве Хоккайдо, Токио и находящихся по соседству со столичным мегаполисом префектурах Канагава, Сайтама и Тиба "особое положение" пока остается в силе.

Глава японского кабинета министров отметил, что 25 мая обсудит с представителями правительственного штаба по борьбе с распространением коронавируса перспективы снятия режима ЧС на всей территории страны, сообщает телерадиокомпания NHK.

По последним данным, в Японии зарегистрировано более 16,4 тысячи заразившихся COVID-19. Это без учета 712 заболевших из числа пассажиров и экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Больше всего пациентов с положительными пробами на инфекцию - около 5 тысяч человек - выявлено в Токио. Впрочем, в последние недели динамика распространения COVID-19 на японских островах значительно снизилась. Ежедневно там выявляют по несколько десятков вновь инфицированных.