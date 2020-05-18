В Японии постепенно снижается скорость распространения коронавируса. Количество ежедневно регистрируемых новых случаев заражения на территории страны становится все меньше, а общее число заболевших составляет чуть больше 16,3 тысячи человек.

Этот торговый центр в Токио готов открыть двери и принять первых посетителей после режима ЧС, но со всеми предосторожностями: персонал в масках, двери открывает отдельный сотрудник. Фото: REUTERS

Наметившаяся тенденция позволила премьер-министру Синдзо Абэ 14 мая объявить о досрочном прекращении режима ЧС почти на всей территории островного государства - в 39 из 47 префектур. Особые меры остались в силе только в восьми регионах - Токио, Осаке, Киото, северном губернаторстве Хоккайдо, префектурах Канагава, Сайтама, Тиба и Хёго, которым в ближайшие недели предстоит бросить все силы на борьбу с COVID-19. Впрочем, местные специалисты не исключают возникновения впоследствии новых волн коронавирусной инфекции и просят не спешить с отказом от мер предосторожности. Как пишут СМИ, кое-где в Японии уже открылись места развлечений и отдыха. К примеру, в префектуре Тотиги на острове Хонсю 15 мая возобновил деятельность парк с каруселями и другими аттракционами. В первый день работы посетителей было немного, вероятно, из-за дождливой погоды, а может, семьи с детьми просто решили поостеречься. На входе у пришедших измеряли температуру и просили оставить контактные данные, чтобы можно было связаться при необходимости.

Примечательно, что объявленный японскими властями режим ЧС не предполагал каких-либо рестрикций или штрафов за нарушение самоизоляции или отказ от закрытия магазинов и заведений общественного питания. С другой стороны, в случае неисполнения установок правительства люди и фирмы рисковали подвергнуться общественному порицанию. Компании из-за желания подзаработать в период пандемии могли понести серьезные имиджевые потери, что на японских островах куда страшнее любых финансовых. К своей репутации местный бизнес относится трепетно.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ еще в апреле призвал население по возможности оставаться дома, не посещать места массового скопления людей, не находиться без особой надобности в душных и плохо проветриваемых помещениях. Кроме того, он попросил граждан ответственно подойти к соблюдению правил личной гигиены и ношению масок. Компаниям рекомендовали по возможности перевести персонал на удаленку и сократить график работы для сотрудников. Расчет был сделан на сознательность и дисциплинированность, которые, нужно признать, присущи японцам. И это подействовало.

Народ и местный бизнес правильно восприняли сигнал руководства страны. Многие магазины и компании закрыли свои двери до конца режима ЧС. Рестораны сократили часы работы и стали переориентироваться на приготовление блюд на вынос, несмотря на финансовые потери. Да, предприниматели и здесь несут значительные убытки. Даже крупные автомобильные концерны рапортуют о серьезном сокращении доходов.

Но все проходило довольно спокойно, без резких проявлений недовольства в связи с ограничениями. Японцы понимали, что иначе поступить в условиях борьбы с инфекцией невозможно. На улицах все без исключения носят маски. Перчатки, правда, надевают реже, в основном при посещении продовольственных магазинов. Многие японцы перешли на самодельные маски, зачастую сшитые из яркой материи или кусочков кимоно. Инструкции по их изготовлению в домашних условиях публикуют в прессе. Этот тренд поддержали и местные политики.

Самая сложная обстановка с COVID-19 в Токио: общее количество заразившихся накануне превысило пять тысяч человек. Но, как показывает статистика, даже в многомиллионном городе последние две недели ежедневно выявляют всего по несколько десятков новых пациентов с положительными пробами на коронавирус. Люди питают надежды, что обстановка в Токио вскоре позволит снять все имеющиеся ограничения.

Губернатор мегаполиса Юрико Коикэ заявляет о необходимости поэтапного возвращения к нормальной жизни после снятия режима ЧС. По ее словам, для ослабления мер следует достичь трех показателей. Так, в течение недели среднесуточное число новых случаев заражения должно быть менее 20. Кроме того, доля случаев, когда источник заражения не удалось установить, не должна превышать 50 процентов. При этом число новых заражений в неделю должно снижаться относительно показателей за предыдущие семь дней.

А как у нас

В Ленинградской области 12 мая попытались открыть крупные торговые центры, но уже через пять дней снова были вынуждены закрыть. Как объяснили в администрации региона, стало очевидно, что обеспечить все требования безопасности для посетителей и персонала руководители торговых центров не смогли. В итоге сейчас здесь работают только торговые комплексы площадью меньше 25 тысяч квадратных метров, но без примерочных.

Предполагалось, что крупные ТЦ откроются в особом режиме: без фудкортов, примерочных, со строгим соблюдением дистанции и будут работать в условиях постоянной дезинфекции.

В минувшие выходные возле торговых центров образовались настоящие пробки. Изголодавшиеся по шоппингу петербуржцы бросились в магазины. В тот же день активизировались телефонные террористы, они сообщили, что в одном из ТЦ заложена бомба. Посетителей эвакуировали, но торговый центр так и не открыли. Второй молл также закрыли. В общей сложности крупные ТЦ в Ленобласти проработали меньше суток.

Словом, опыт по открытию двух крупных моллов на самой границе с Петербургом оказался неудачным. Губернатор региона Александр Дрозденко в соцсетях объяснил, что это его решение. "Я под свою ответственность разрешил в красной зоне работать ТЦ при условии строгого соблюдения правил Роспотребнадзора. Проверка сегодня показала: они нарушаются. У меня было два выхода: или закрыть часть ТЦ, или полностью вернуть режим самоизоляции. Я выбрал решение о приостановке деятельности ряда ТЦ", - заявил глава региона. Сейчас, кстати, качество работы торговых центров проверяет областная прокуратура.

Однако в Ленобласти есть и хорошие новости: здесь разрешили возобновить работу парикмахерам и мастерам маникюра.

Правда, при этом приходится соблюдать ряд условий: дезинфицировать мебель и контактные поверхности каждые два часа, работать в масках, бахилах и перчатках, использовать не больше половины посадочных мест.

Подготовили Вера Черенева, Евгения Цинклер